Lama Tak Terlihat di Layar Kaca, Artis yang Pernah Dekat dengan Afgan ini Baru Saja Melahirkan

SURYA.co.id - Lama tak terlihat di layar kaca, artis cantik Olivia Jensen Lubis membawa kabar bahagia.

Artis kelahiran Denmark, 11 April 1993 ini baru saja melahirkan anak pertama yang diberi nama Aurora Jensen Purnama.

Kabar ini cukup mengejutkan karena sejak menikah dengan Arief Purnama, pada 7 Mei 2014, artis yang pernah dikabarkan dekat dengan penyanyi Afgan ini tak terlihat lagi di layar kaca.

Arief diketahui merupakan seorang pengusaha muda yang kaya raya.

Pasangan ini diketahui melakukan sesi foto prewedding di Krabi dan Phuket, Thailand.

Sedangkan pernikahan mereka digelar secara tertutup di Santorini, Yunani.

Olivia Jensen ()

Kelahiran bayi mungil itu dikabarkan akun gosip @Lambenyinyir.

"Welcome to the world,

Aurora Jensen Purnama

Selamat ya mbak oliv dan suami atas kelahiran anak pertama nya.

cariissabiancaSelamaaatt," tulis @Lambenyinyir sambil mengunggah foto Olivia dan bayinya.

Unggahan ini langsung banjir ucapan selamat.

oliviaaurellias: Selamaaaaat!!

deavita.sandra: Huaaa envy!!! Tetep cantik ya.. semoga sehat sehat buat dedek dan mommy yaa