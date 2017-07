Yuk Ramaikan Event Gramedia Back to School

Gramedia Back To School 2017 Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Tahun ajaran baru sebentar lagi dimulai, berburu perlengkapan sekolah untuk putra-putri menjadi rutinitas yang tidak terlewatkan setiap tahunnya.

Gramedia sebagai salah satu retail terbesar dan tersebar di Indonesia selalu setia menemani momen Tahun Ajaran Baru dengan berbagai program promosi .

Pada tahun 2017 ini, Gramedia Back To School Tunjugan Plaza Surabaya hadir lagi di Atrium TP 2 tanggal 3-16 Juli 2017 dan Atrium TP 1 tanggal 10-16 Juli 2017. Pameran ini merupakan pameran produk kebutuhan perlengkapan tahun ajaran baru terbesar di Tunjungan Plaza.

Dapatkan berbagai promo menarik selama periode pameran, buku murah harga mulai Rp. 10.000, free drawsting bag setiap pembelian buku pelajaran, buku import dengan harga special, best prize alat tulis, best prize buku tulis, serta tas eversac dan dompet diskon sampai 30%. Selain promo diskon kami juga sediakan fasilitas bunga cicilan 0% untuk all produk.

Lucky Dip setiap pembelanjaan senilai Rp. 500.000 serta tambahan diskon 10% bagi anda pengguna Kompas Gramedia Value Card (KGVC), Flazz dan Kartu Kredit BCA. Segera lengkapi kebutuhan tahun ajaran baru putra-putri anda hanya di Gramedia Tunjungan Plaza dan nikmati program promo Cicilan 0% baik dengan kartu kredit maupun tanpa kartu kredit dengan proses cepat.

Selain menyediakan produk-produk pilihan dengan special diskon dan promo menarik, event ini juga didukung dengan berbagai workshop dan lomba dengan total hadiah jutaan rupiah.

Berikut adalah beberapa kegiatan dalam pameran Gramedia Back To School.

Pertama, Lomba Fashion Show untuk anak umur 4 tahun hingga 6 tahun pada tanggal 13 juli 2017, lomba mewarnai tanggal 15 & 16 juli 2017, lomba keluarga bercerita tanggal 16 juli 2017, lomba lagu anak antar bunda Paud tanggal 10 juli 2017, kemudian workshop doodle tanggal 10 juli 2017, tips dan trik cipta lagu anak tanggal 10 juli 2017, workshop dongeng boneka tangan tanggal 13 juli 2017, pertunjukan boneka tali & menulis kreatif bersama gramedia dan klub literasi anak tanggal 16 juli 2017,Dongeng Show tanggal 15 juli 2017, Konser lagu anak tanggal 16 juli 2017, bedah buku oleh penulis cerita jawa timur tanggal 16 juli 2017.

Tunggu apalagi ayo segera hadir dan ramaikan event Gramedia Back To School di Atrium Tunjungan Plaza dan rebut hadiahnya. Info lebih lanjut tentang kegiatan tersebut dapat menghubungi CSO Gramedia Tunjungan Plaza telp 031 5314990; HP: 082244050797.