Inilah Kreasi Para Chef Mengolah Menu Tradisional Jadi Berkelas di Hotel Berbintang

SURYA.co.id | SURABAYA - Bagi penggemar kuliner, menu seperti nasi jagung plus ayam bumbu rujak tentu sudah tak asing. Begitu pula rujak cingur maupun kue tok.

Namun, di tangan para chef kelas internasional ini tampilan menu tersebut bisa jadi berbeda bentuk dan rasanya. Sebab, para chef itu menambahkan bahan berbeda.

Indonesia Culinary Journey 2017 diselenggarakan oleh Marriott International ini diikuti sembilan chef dari Fairfield by Marriott, Four Points by Sheraton, Sheraton Hotels and Towers Surabaya dan Chef Rubby Antasari, dan perwakilan dari JW Marriott Surabaya.

Gareth Kadea dari Hotel Sheraton misalnya, mencoba bereksperimen dengan membuat menu nasi jagung plus ayam bakar bumbu rujak. Bahan yang dipakai antara lain nasi sorgum, jagung putih, dan jagung biasa.

“Jagung putih ini spesial karena jarang ada sekarang,” kata Gareth yang mengaku asal Sidoarjo.

Sementara Rubby Antasari dari Hotel JW Marriott Surabaya mencoba mengombinasi kacang hijau kupas dengan daun semanggi untuk isian kue tok.

“Selama ini kue tok hanya dikenal dengan isian kacang ijo. Saya coba yang lain yang tetap mengangkat ciri khas Surabaya, yaitu semanggi,” tutur Rubby.

Agar tampil berwarna-warni, Rubby memberikan pewarna kue untuk kue toknya. Proses akhir adalah mengukus kue tersebut selama 15 menit.

Chef Usman Fatona menghadirkan rujak cingur dengan caranya yang istimewa.

“Sayurnya, kangkung saya goreng sehingga terasa crispy,” bebernya.