VIDEO: Gadis ini Hampir Buta Akibat Terlalu Lama Nonton Drama Korea

SURYA.co.id I NANJING - Drama korea kerap membuat para penggemarnya menjadi kecanduan.

Tak sedikit remaja yang meninggalkan aktivitasnya demi menonton akting artis pujaan mereka seperti Song Joong Ki, Song Hye Koo, Rain atau Kim Tae Hee.

Tetapi yang dilakukan gadis berusia 20 asal Nanjing, Tiongkong ini sepertinya sudah keterlaluan.

Dia hampir saja kehilangan matanya akibat terlalu lama menonton drama korea.

Gadis cantik ini menghabiskan akhir pekannya untuk menonton drama berjudul Cheese In The Trap dan Descendants of The Sun.

Diikuti dari Koreaboo.com, gadis ini hanya berhenti saat ingin makan dan tidur.

Selebihnya dia terpaku pada tabletnya yang memutar drama korea.

Selesai nonton drama korea secara maraton, wanita muda itu merasa sakit yang tajam di matanya, penglihatan kabur, dan sakit kepala sehingga dia dilarikan ke rumah sakit.

Saat menemui dokter, dia diberitahu bahwa dia telah mengalami glaukoma akut, dan bisa menjadi buta kalau terus-terusan.

Untungnya, dengan diagnosis dini, dia dapat pulih kembali.

Berikut videonya: