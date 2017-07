Kalimat Perpisahan Istri Co Pilot Heli Basarnas yang Jatuh di Temanggung ini Bikin Sesak Dada

SURYA.co.id | SURABAYA - Riski Ananda, Istri Co Pilot Helikopter Basarnas Dauphin HR 3602 yang jatuh di Temanggung, Kapten Laut (P) Solihin mencoba ikhlas.

Lewat akun Facebooknya yang bernama Kiki Nanda, istri Solihin menulis kata perpisahan, selamat jalan.

"Hai Sayank..

Akhirnya cintamu memang terakhir buat aku ya papa..

Papa emang penuhi janji buat jadiin mama cinta terakhir..

Tapi papa ngga penuhi janji buat nemenin dedek sampai gede..

Sampai kakek nenek

Love you sayank

Selamat jalan my love

Love you".

Unggahan istri korban heli basarnas yang jatuh di Temanggung. (facebook)

Unggahan Rizki banjir ucapan duka dari rekan-rekannya.

Ucapan duka membanjiri Facebook Kiki Nanda (facebook)

Dari akun Facebook Kiki Nanda juga terungkap jika mereka baru melangsungkan pernikahan pada awal tahun 2017.

Riski kini tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan , Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga sejak 2016.

Sementara Solihin alumnus AAL Angkatan 55 (lulus 2010) ini dikenal penuh dedikasi.

Sebelum ke akademi AL ini, almarhum yang asli Cirebon itu adalah lulusan SMA Taruna.

"Almarhum sangat sabar dan selalu senyum. Namun tegas. Saya mengenal baik sejak di SMA Taruna Nusantara Magelang," ucap Kapten (Mar) Arie Mahendra, rekan Solihin.