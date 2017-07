Alexis Cleopatra Diva Hartanto: Belajar Make Up Artist

SURYA.co.id | SURABAYA - Menuntut ilmu sampai kapan pun juga, inilah yang menjadi prinsip Alexis, wanita yang kini menjalani profesi modeling.

Pemilik nama lengkap Alexis Cleopatra Diva Hartanto, memperdalam ilmu di bidang makeup artist disekolah makeup The magic of makeup, by Eddy Rizaldy.

"Ingin sekali bisa membuat orang lain cantik, makanya belajar makeup artist," jelas lajang kelahiran 20 Mei 1999.

Sebagai seorang model bisa dibilang karir Alexis cukup moncer, secara pengalaman ia belajar model ini secara otodidak. " Iseng saja ikut gadis sampul, ternyata masuk semifinalis," kata penyuka coklat dan kuliner mie.

Ia masuk semifinalis Gadis Sampul 2013, dari sini pemilik tinggi badan 167 cm dan berat badan 46 kg ini kerap menjadi model freelance.

Tapi karena Alexis suka sekali dengan ilmu, ia memperdalam lagi tentang modeling dengan bergabung di MC Modeling.

"Di MC Modeling banyak teman tambah lagi pengalaman," ujar penghobi renang dan diving.