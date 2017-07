Serunya, Bocah-bocah Bakal Dapat 'SIM' Sebelum Mengendarai Mobil-mobil Imut ini

Sejumlah bocah diberitahu cara mengemudikan kendaraan di wahana Mickey and The Roadster Racers Carnival di Atrium Ciputra World Mall Surabaya, Sabtu (1/7).

SURYA.co.id | SURABAYA - Siapa bilang cewek tidak suka ngebut? Alice (6) dan Janice (4,5) bahkan tampak asyik mengendarai mobil mereka masing-masing di arena pacu Mickey and The Roadster Racers Carnival di Atrium Ciputra World Mall Surabaya, Sabtu (1/7/2017).

Janice semula memang sempat ragu untuk naik mobil yang dioperasikan dengan aki tersebut. Namun, saat melihat sang kakak nyaman di dalam mobil dan mulai berputar di ‘arena balap’, Janice pun mulai terusik untuk ikutan naik mobil yang lain.

Janice merasa nyaman karena disampingnya ada petugas yang terus mendampingi selama dia mengendarai mobilnya. Bahkan sebelum mobil jalan, petugas itu sudah mengikatkan seat belt di pinggangnya.

Janice juga diberitahu mengenai cara mengoperasikan pedal gas supaya mobil bisa berjalan. Selain itu juga cara memegang kemudi untuk berbelok ke kiri dan ke kanan.

Maka dua kakak beradik ini pun saling melempar senyum ketika mobil yang mereka kemudikan melaju melewati orang tua mereka di luar pagar sirkuit sambil melambaikan tangan.

“Senang bisa setir mobil sendiri. Mobilnya kecil jadi enak,” cetus Alice begitu turun dari mobilnya.

Tak hanya Alice dan Janice. Marvel pun antusias ketika ditawari ayahnya naik mobil mainan di pusat perbelanjaan tersebut.

“Lha, kok cepat sekali sudah disuruh berhenti? Aku mau naik lagi ya, Pa?” ujarnya merajuk begitu petugas memintanya minggir ke area finish setelah waktunya habis.

Setiap anak memang hanya diberi waktu maksimal dua menit untuk setiap penggunaan mobil mini itu.

Permainan bisa dilanjutkan setelah orangtuanya menunjukkan struk belanja di tenant Ciputra World Surabaya (CWS).

Wahana permainan Mickey and The Roadster Racers Carnival memang disajikan sebagai ‘bonus’ bagi pengunjung yang sudah berbelanja di CWS. Jika berminat main Mickey Roadster Racer, pengunjung terlebih dulu harus menunjukkan struk pembelanjaan

Syarat lainnya? “Permainan ini hanya untuk mereka yang berusia 3-7 tahun, dengan berat badan maksimal 30 kg dan tinggi maksimal 130 cm,” papar Stephana Fevriera, PR & Promotion Coordinator CWS.

Permainan ini kian menarik karena setiap anak akan dibuatkan ‘surat ijin mengemudi (SIM)’ terlebih dulu sebelum masuk dan mengendarai mobil. “License/SIM tersebut dilengkapi foto diri dan nama yang tercetak di kartu,” ungkap perempuan yang akrab disapa Riera ini.

Mickey and The Roadster Racers Carnival yang dihadirkan The Walt Disney South East Asia berlangsung sejak 22 Juni 2017 hingga 16 Juli mendatang. Anak-anak dapat berinteraksi langsung dengan Roadster Mickey dalam Meet and Greet Session yang diselenggarakan pada 13-16 Juli 2017 pukul 12.30, 14.00, 16.00, 17.00 dan 18.00.