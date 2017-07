Get Tranz, Bisnis Transportasi Online Asli Surabaya Bidik UMKM

SURYA.co.id | SURABAYA - Ditengah tren industri kreatif dan transportasi via aplikasi mobile, CV Berkat Bersama yang mengusung brand Get Tranz mulai agresif mengembangkan pasarnya.

Kolaborasi antara seorang musisi dan programer ini baru percaya diri memulai grand launching layanannya pasca Lebaran 2017 ini.

"Sebenarnya kami sudah ada sejak Februari 2016. Tapi pasca Lebaran ini, kami siapkan perluasan pasar dengan membidik para usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," jelas Untung Kerta Wijaya, Chief Operation Officer Get Tranz, Minggu (2/7/2017).

Dengan aplikasi transportasi bernama Get Tranz, mereka menyiapkan layanan yang hampir sama dengan aplikasi transportasi Go-Jek, Uber, maupun Grab. Namun sebagai asli produk dan usaha dari Surabaya, Untung mengaku pihaknya masih belum agresif di luar kota Surabaya.

"Kami masih maksimalkan lokal Surabaya dulu. Saat ini sudah sekitar 200 driver yang bermitra dengan kami," tambah Untung.

Peluncuran pasca Lebaran ini dikarenakan fitur dalam aplikasi yang sudah siap. Sebelumnya, sejak Februari 2016, masih tiga fitur yang disajikan Get Tranz. Antara lain fitur Get Courier, Get Transport, dan Get Shop. Yaitu untuk kurir mengantar barang, mengatar orang atau ojek, dan layanan untuk belanja.

Dari tiga fitur itu, paling banyak dimanfaatkan konsumen adalah Get Courier.

"Karena respon konsumen tinggi, perbaikan IT aplikasi kami juga sudah maksimal, baru pasca Lebaran ini, kami grand launching dengan adanya penambahan fitur. Yaitu GT-Wallet, Get Eat, Get Snack, Get Music Gear dan Get Med," jelas Wempi Siswadi, CEO Get Tranz, yang berlatar belakang musisi.

GT-Wallet merupakan, fitur untuk sarana pembayaran instan untuk semua transaksi yang dilakukan.

Get Eat untuk makanan atau kuliner, Get Snack untuk makanan ringan, Get Music Gear untuk kebutuhan bermusik, dan Get med untuk kebutuhan kesehatan, seperti permintaan beli obat di apotik dan peralatan kesehatan ringan lainnya.