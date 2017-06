Unair Berduka, Guru Besar Antropologi Berpulang

SURYA.co.id | SURABAYA - Di tengah suasana Idul Fitri, Universitas Airlangga berduka. Sebabnya, salah satu guru besar mereka di bidang Antropologi, Prof Dr Laurentius Dyson Penjalong MA, meninggal dunia, Rabu (28/6/2017).

Mantan Ketua Program Studi S3 Ilmu Sosial di Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair ini tutup usia di Graha Amerta RSUD Dr Soetomo, Surabaya, setelah cukup lama menjalani perawatan karena sakit.

Rektor Unair, Prof Moh Nasih mengungkapkan, pihak fakultas akan memgadakan upacara penghormatan untuk guru besar yang berusia 63 tahun tersebut.

Sepanjang karirnya, Nasih mengenal sosok Prof Dyson sapaan akrabnya sebagai probadi yang supel. Bahkan banyak pemikirannya yang menjadi kontribusi di bidangnya.

“ Prof Dyson selama ini aktif dengan berbagai riset sesuai dengan ilmunya. Beliau mempunyai pemikiran-pemikiran yang menarik. Tidak jarang out of the box,”tegasnya ketika dikonfirmasi SURYA.co.id, Kamis (29/6/2017).

Kepala Pusat Informasi dan Humas (PIH) Unair, Sukowidodo menambahkan, dosen pengampu jurusan Sosiologi Unair sejak tahun 1980 itu merupakan sosok yang sangat sederhana. Selain itu dosen yang dikukuhkan sebagai guru besar pada tahun 2005 tersebut memiliki kapabilitas yang tinggi dalam keilmuannya, terutama di bidang ilmu Antropologi.

“Sejak tercatat sebagai dosen di Unair almarhum juga menjadi dosen dan sangat dekat dengan para mahasiswanya. Karena dalam menyampaikan materi kuliah kepada mahasiswa sangat dikenal mudah untuk dipahami, jadi mahasiswanya cepat mengerti," kenangnya pada sosok kelahirab Samarinda, 3 November 1954.

Saat ini, jenazah Prof Dyson disemayamkan di ruang VIP A Adijasa.

Rencananya, Jumat (30/6/2017), akan digelar upacara tutup peti. Selanjutnya, prosesi penghormatan terakhir akan dilaksanakan di FISIP Unair, Sabtu (1/7/2017) pagi, sebelum dimakamkan di TPU Keputih, Sukolilo.

