Ingin Tetap Cantik Meski Bangun Tidur? Ikuti Panduan Berikut ini!

SURYA.co.id I SURABAYA - Tidak perlu membuang waktu lama hanya untuk make up.

Tampilan make up yang selalu rapi, segar dan tidak cepat luntur kini bisa dilakukan kapan saja di sela aktifitas padat.

Bahkan dari mulai bangun tidur seorang wanita bisa memulai make up cantik ini.

Suzy Trisna, make up artis kenamaan Surabaya dalam beauty class Wake Up and Make up, mengatakan make up cepat dan tepat ini belakangan menjadi tren dan banyak dilakukan oleh wanita yang memiliki sedikit waktu dalam berdandan.

Setiap bangun tidur seorang wanita biasanya akan bercermin terlebih dahulu.

Ia memperhatikan wajahnya, bagian-bagian wajahnya dengan detail ia pandangi, seperti kantung mata, minyak diwajahnya, dan kecantikan wajahnya yang tanpa make up.

Menurutnya banyak produk kecantikan yang memanjakan wajah para wanita, hanya dengan satu perangkat yang compact yang bisa dibawa kemana pun untuk tetap menjaga kecantikan

Namun tak ada salahnya juga dengan memakai kosmetika yang sudah dimiliki untuk membuat wajah kembali bugar dalam sekejap bahkan baru bangun dari tidur sekalipun

"Cukup hanya dengan memberi alis dan lipstik yang sesuai sudah terlihat cantik, " jelasnya di depan peserta beauty class wake up and makeup Shu Uemura.

Makeup singkat ini kata Suzy, bisa diaplikasikan pada semua usia.