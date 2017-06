Seru! Ramai-ramai Nikmati Film Karya Sineas Iran Abbas Kirostiami di Bulan Ramadan

SURYA.co.id - “In Middle East, but not Middle East” mungkin adalah kata yang pantas disematkan pada dunia sinema Iran.

Di antara film produksi negara-negara Timur Tengah, film Iran banyak mendapat perhatian penonton dan penghargaan internasional.

Seperti Taste of Cherry (1997) karya Abbas Kirostiami yang meraih Golden Palm di Canner Film Festival, A Separation (2011) dan The Salesman (2017) karya Asghar Farhadi yang meraih Best Foreign Language Film.

Sekedar catatan, Abbas Kirostiami adalah figur penting dalam pergerakan sinema Iran atau Iranian New Wave.

Abbas meninggal di Paris pada 4 Juli 2016 atau 29 Ramadhan 1437 H. Tepat pada penghujung bulan puasa tahun lalu.

Dalam bulan Ramadan ini, program rutin pemutaran film dan diskusi yang diadakan Sinema Intensif mengambil tema Haul Abbas, Sabtu (17/6/2017).

Film yang ditayangkan di Ruang Halle, Wisma Jerman, Surabaya adalah The Wind Will Carry Us (1999) dan Close Up (1990).

Menurut Yogi Ishabib, Juru Program Acara ini dua film unik tersebut termasuk jarang ditayangkan walau mampu menjadi representasi dari karya Abbas Kirostiami.

The Wind Will Carry Us menceritakan tokoh Behzad (diperankan oleh Behzad Dorani), engineer dari Teheran yang melakukan dokumentasi proses kematian Mrs. Malek, wanita tua berumur lebih dari 100 tahun yang sedang sekarat di Shiah Dareh.

Di desa tersebut, Behzad kesulitan menerima telepon dari orang yang memberinya tugas.