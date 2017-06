Maia Estianty Mau Menikah Lagi? Sttt. . . Teman-temannya Bocorkan Hal Ini

SURYA.co.id - Maia Estianty, bunda Al Ghazali (Al), Ahmad El Jalaluddin Rumi (El) dan Abdul Qodir Jaelani (Dul), cantik dan banyak penggemarnya.

Belakangan ini, Maia Estianty banyak diberitakan soal rencana pernikahannya.

Itu dipicu dari sebuah video, saat dia buka puasa bersama dengan teman-temannya 'Geng Tempey'.

Dalam video tersebut, salah satu teman berteriak soal Maia yang mau jadi calon pengantin.

Maia Estianti yang mengenakan pakaian pakaian berwarna hitam, hanya tersenyum.

Saat kumpul-kumpul itu juga termasuk ada artis yang juga penggebuk drum, Titi Rajo Bintang.

Dalam akun instagramnya, Titi unggah postingan kebersamaan baren Maia Estianty.

Caption dari postingan itu berbunyi, "Geng tempey... tim inti utk persiapan hari besar nya ME."

Inisial ME itu diambil dari nama Maia Estianty.

Lalu juga ada koreografer @papah_edwan yang menuliskan caption foto,"Gank Tempey..arisan..rapat pembentukan panitia...we re so happy for u sis ... italy we r coming .."