Taspen Siap Distribusikan Pensiun ke-13 Senilai Rp 314,7 Miliar

SURYA.co.id | SURABAYA - Momen lebaran yang bertepatan dengan momen pembayaran pensiun ke-13 merupakan momen yang ditunggu para pensiunan pegawai sipil negara atau sekarang dikenal sebagai ASN ( Aparatur Sipil Negara ).

PT Taspen (Persero) sebagai pengelola dana pensiun dan tabungan hari tua diberikan mandat oleh pemerintah untuk membayarkan pensiun ke-13.

Untuk pembayaran pensiun ke-13 itu, PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Surabaya telah menyiapkan pembayaran sebesar tak kurang dari Rp 314,7 miliar yang akan didistribusikan ke seluruh pensiunan di wilayah Surabaya, Bojonegoro, Tuban, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Lamongan, Gresik, dan Kepulauan Madura.

Mulai tanggal 19 Juli 2017, PT Taspen (Persero) KCU Surabaya telah mendistribukan dana tersebut ke 16 mitra bayar berupa perbankan dan pos.

Besaran pensiun ke-13 ini sama dengan pensiun bulanan tanpa tunjangan beras. Taspen juga memberikan peringatan kepada mitra bayar tersebut untuk tidak memperbolehkan pemotongan utang di pensiun ke-13 ini.

Perlu diketahui juga yang berhak menerima pensiun ke-13 ini adalah pensiunan PNS / ASN sendiri maupun janda/ duda, pensiunan pejabat negara, pensiunan TNI/Polri, dan Pensiunan Veteran. Adapun pensiunan yang tidak berhak adalah penerima dana kehormatan (dahor).

Untuk pensiunan yang terhitung mulai tanggal 1 juni pensiunnya, tetap menerima pensiun ke-13, dan akan dibayarkan pada bulan berikutnya.

Dalam hal Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan penerima pensiun/Tunjangan yang menerima lebih dari satu penghasilan berupa gaji dengan pensiun/tunjangan atau beberapa jenis pensiun/tunjangan, maka gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas diberikan hanya untuk salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan.