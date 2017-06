Sirup kurnia Selenggarakan ROTR dan Kejurda Rally di Malang 

SURYA.co.id | MALANG - Even otomotif bergengsi Ramadhan On the Road (ROTR) seri 10 Malang dan Kejuaraan Daerah Rally seri 2 Propinsi Jatim berlangsung sukses di Malang. Minggu (18/6/2017) dini hari kemarin. Diakhiri sahur bersama dilanjutkan pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah di Hotel Ijen Suites.

Para pereli bersama dari berbagai daerah, termasuk Hendri asal Medan, menyatakan salut kepada panitia Rally Team (MRT) yang berhasil menggelar kegiatan selama dua hari ini secara sukses. Hal senada juga dinyatakan oleh para pereli lainnya ketika ditemui secara terpisah di sela-sela pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah.

"Kami siap ikut serta dalam even serupa di kemudian hari. Panitia sangat professional sehingga sama sekali tidak ada kendala atau komplain dari peserta," terang mereka.

Ketua umum MRT Arrie Hendrawan, SH dan ketua penyelenggara Erwin Hari Nugraha, ST, meyatakan kesuksesan even ini berkat dukungan sepenuhnya dari berbagai pihak, diantaranya Ijen Suite, Sirup Kurnia dan lain-lain.

Sulino T Agazi dari sponsor Sirup Kurnia menyatakan, selalu siap mendukung kegiatan otomotif di Jatim termasuk Malang Raya seperti ini.

"Kami senang mendukung kegiatan ini dan sampai bertemu dalam kegiatan serupa dikemudian hari," tegas mantan pereli handal ini.

Para pereli asal Surabaya berhasil berjaya dalam even menempuh 2 trayek sejauh 150 kilometer ini. Mereka merebut juara umum satu hingga tiga serta lima. Juara umum keempat direbut pereli dari Gresik.