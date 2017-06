Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Presiden Jokowi, Joe Taslim : Dapat Sepeda. . .

SURYA.co.id | JAKARTA - Presiden Joko Widodo berulang tahun yang ke-56, Selasa (20/6/2017).

Artis peran Joe Taslim pun mengucapkan selamat ulang tahun kepada presiden ke-7 Indonesia itu.

“Halo Pak Jo, Pak Jokowi, he he he. Selamat ulang tahun Pak Jokowi. Terima kasih atas dedikasinya untuk negara ini, Indonesia,” ucap Joe, Selasa (20/6/2017).

Pemain Fast & Furious 6 ini pun mendoakan agar Jokowi terus bisa memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia.

“Selamat ulang tahun Pak Jokowi, dapat sepeda, he he,” ujarnya lalu tertawa. (Dian Reinis Kumampung)