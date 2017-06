Serunya Anak Panti Asuhan Main Bareng Dinosaurus dan Robot

SURYA.co.id | SURABAYA - Main-main ke pusat perbelanjaan besar seperti mall dan plasa tentu langka bagi anak panti asuhan.

Karena itu, kesempatan yang mereka peroleh yaitu buka bersama di Lenmarc Mall Surabaya, Selasa (20/6/2017) sangat mereka nikmati.

Sekitar 50 orang anak dari Panti Asuhan (PA) Al Jadid dan PA Islamadina Surabaya gabung di acara tersebut.

Apalagi sebelum acara buka bersama mereka diberi dihibur atraksi Robot vs Dinobot: The Last Fight di Atrium Lenmarc Mall.

“Wih, gedenya dinosaurusnya. Galak nggak ya?” celetuk salah seorang anak dari PA Al Jadid.

Suasana menjadi makin seru ketika si dinosaurus ini menghampiri mereka dan mencoba mengajak bercanda.

Maka anak-anak itu pun memberanikan diri untuk menyentuh makhluk purba tersebut.

Tak hanya dengan dinosaurus. Anak-anak ini juga diberi kesempatan berinteraksi dengan empat robot ala Transformer.

Mereka bahkan diajak berjoged dengan iringan musik oleh robot-robot itu di atas panggung.

Sebagai kenangan, di bagian akhir mereka bisa berfoto bareng dinosaurus dan para robot.