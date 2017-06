Ketemu Kim Kardhasian, Syahrini Memujinya Begini : Badannya Kecil Tapi ke Bawahnya, Waw!

SURYA.co.id - Penyanyi Syahrini sempat bertemu selebritis Hollywood, Kim Kardashian, beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuannya di Harajuku Omotesando, Jepang yang tak disengaja tersebut, Syahrini mengaku sedikit kesal dengan Kim Kardashian.

"Terus aku ditanya, aku sedikit sebel sih 'Where you from' aku bilang Indonesia, dan dia nanya, Indonesia dimana ya, 'hadeuh elu Kim cucok meong, nggak tau Indonesia'," ungkap Syahrini, Minggu (18/6/2017).

"Makanya caption aku gitu, 'cucok meong peluk Kim'. Karena dia cuma tau Bali," timpalnya kembali.

Dalam pertemuannya tersebut, pelantun lagu 'Jangan Memilih Aku' ini langsung mengabadikan kebersamaannya dengan Kim melalui foto dam video.

"Jadi ya udah ngobrol 15 menit, foto-foto biasa, bukan Syahrini kalau nggak diabadikan foto dan videonya," aku Syahrini.

Wanita bernama lengkap Rini Fatimah Jaelani tersebut merasa bangga karena diperlakukan istimewa di toko tersebut ketika bertemu dengan Kim.

"Terusnya lucunya kenapa tokonya itu ditutup tapi aku boleh masuk, memang rezeki bulan Ramadan. Jadi hanya aku boleh masuk yang lain diclose," canda Syahrini.

"Aku lihat aslinya (Kim) padahal (badannya) kecil tapi ke bawahnya WAW luar biasa," tambahnya kembali.

Tak lupa Syahrini juga menyempatkan untuk berbelanja bersama Kim Kardashian.

"Iya (belanja bareng), harusnya kita belanja satu, jadi banyak deh ya Allah," pungkas Syahrini. (Widyastuti)

