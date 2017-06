Cuaca Buruk, Penerbangan ke Denpasar Bali Dialihkan ke Bandara Juanda

SURYA.co.id | SURABAYA - Cuaca tidak bersahabat melanda Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali, Senin (19/6/2017).

Akibatnya jadwal penerbangan di bandara internasional ini kacau balau.

Bahkan enam penerbangan tujuan Bali harus divert atau dialihkan ke bandara terdekat, yaitu Bandara Juanda.

Divert ini dilakukan untuk keselamatan penerbangan. Sebab, Bali sejak Minggu (18/6/2017) malam hujan terus berkepanjangan.

"Ada banyak pesawat tujuan Bali yang divert ke Bandara Juanda karena cuaca buruk," kata General Manajer PT Angkasa Pura 1 Juanda, Yuwono, Senin (19/6/2017).

Berikut penerbangan tujuan Denpasar yang terpaksa dialihkan ke Bandara Juanda:

Lion Air dari Solo (LNI 924 from SOC Divert to SUB).

AirAsia dari Ujung Pandang (AWQ 7510 from CGK Divert to SUB).

Lion Air dari Ujung Pandang (LNI 927 from UPG Divert to SUB).

Qatar dari Doha (QTR 964 from DOH Divert to SUB).

Garuda dari Jakarta (GIA 400 from CGK Divert to SUB).

Garuda dari Bandung (GIA 334 from BDO Divert to SUB).

Yuwono menuturkan, hingga siang ini, pesawat-pesawat itu masih parkir di Bandara Juanda.

Jika cuaca terus memburuk akan menumpuk pesawat di Juanda.

"Kami masih terus Kordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait. Termasuk dengan AirNav dan BMKG," kata Yuwono.