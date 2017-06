Serunya Sahur Bersama Penghuni Kampung Anak Negeri

Penghuni Kampung Anak Negeri sedang unjuk kemampuan bermusik saat acara Sahur On The Road yang diadakan Forum Komunikasi Hotel dan Media, Sabtu (17/6).

SURYA.co.id | SURABAYA - Waktu menunjuk sekitar pukul 02.45 ketika rombongan Forum Komunikasi Hotel dan Media (FKHM) masuk ke Kampung Anak Negeri, Sabtu (17/6). Kehadiran anggota komunitas ini membuat puluhan anak yang semula tidur beralaskan karpet di lantai bergegas bangun.

Mereka lalu cuci muka di kran air yang berjajar di depan ruangan tempat mereka tidur tadi. Tamu yang datang berkunjung di pagi buta itu tak asing bagi mereka. Karena sudah untuk ketiga kalinya komunitas ini hadir di bulan Ramadan untuk mengajak sahur bersama.

Kali ini, untuk menghibur sang tamu, mereka sempat unjuk kemampuan dalam bermusik. Mereka langsung sigap memainkan alat musik yang biasa mereka pakai berlatih di ruangan yang sama dengan yang mereka pakai tidur.

“Anak-anak paling antusias kalau latihan musik. Tapi personel bandnya selalu berganti karena penghuni UPTD ini kan memang selalu keluar masuk. Ini temasuk formasi terbaru,” kata Arifin, pengurus Kampung Anak Negeri.

Acara makan sahur bersama penghuni Kampung Anak Negeri yang berlokasi di Jl Wonorejo Timur Surabaya ini merupakan rangkaian kegiatan sosial FKHM di bulan Ramadan.

Sebelumnya, rombongan komunitas yang berjumlah sekitar 30an orang ini berkeliling membagikan nasi kotak ke sejumlah titik, seperti Stasiun Wonokromo, Pasar Pucang, RS dr Soetomo, dan berakhir di Stasiun Gubeng.

Sekitar 500 paket nasi kotak hasil sumbangan anggota dibagikan pada anggota masyarakat sebagai menu sahur. Rute yang dilalui aksi yang diberi tajuk Share & Care ini nyaris sama seperti kegiatan yang dilakukan FKHM tahun sebelumnya.

"Rute baru yang kami tambahkan di kegiatan kali ini adalah di Pasar Pucang dan area rumah sakit,” kata Fiki Yusuf, Ketua 2 Share and Care. Selain Sahur On The Road (SOTR), kegiatan amal FKHM di bulan Ramadan kali ini adalah Sajadah Untukmu, yaitu membagikan sajadah dan sembako untuk lima panti asuhan.

“Semuanya hasil sumbangan anggota dan para simpatisan. Dari hasil donasi anggota terkumpul dana sekitar Rp 6,5 juta yang sepenuhnya kami sumbangkan untuk anak panti asuhan,” tegas Prima Soemarso, Ketua 1 Share and Care.