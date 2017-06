Robot Lawan Dinosaurus Bikin Heboh Pengunjung Lenmarc Mall

Live show Robot vs Dinobot: The Last Fight digelar menandai acara di main atrium Lenmarc Mall, Kamis (15/6). Acara yang digelar untuk mengisi libur lebaran dan sekolah hingga Minggu (2/7) itu dimeriahkan berbagai wahana diantaranya: Sumo robot, soccer robot, catcher robot, dll.

SURYA.co.id | SURABAYA - Kawasan Jl Bukit Darmo Boulevard Surabaya mendadak macet, Kamis (15/6/2017).

Siang itu puluhan kendaraan yang hendak melewati Lenmarc Mall Surabaya terpaksa berhenti.

Pengemudi terpukau dan tak melepaskan pandangan pada empat makhluk yang sedang bertarung di jalur hijau jalan itu. Aksi dua dinosaurus dan dua robot yang sedang adu fisik ini diabadikan awak media di seberang jalan sehingga membuat kendaraan tersebut harus berhenti agar tidak menghalangi bidikan kamera.

“Pak, lihat ada dinosaurus lagi tarung sama robot!” seru seorang anak saat dibonceng orangtuanya dan kebetulan melintas di depan pusat perbelanjaan di Surabaya Barat itu.

Ada sembilan dinosaurus yang bakal bikin heboh pengunjung Lenmarc Mall mulai Jumat (16/6/2017). Dari jumlah itu tiga diantaranya bisa berjalan keliling mall dan dinaiki pengunjung. sedang enam lainnya statis di area Atrium Lenmarc Mall.

Acara yang dikemas dengan label Robot vs Dinobot: The Last Fight ini memang tak hanya tontonan makhluk di dua jaman berbeda, purba dan modern. Rangkaian kegiatan yang bisa dinikmati pengunjung diantaranya adalah Dancing Robot Show, Feeding Dino, Robot vs Dinobot Show, serta foto bersama Dino-Robo.

Aksi live show ‘Robot vs Dinobot: The Last Fight’ ini bisa diikuti setiap Senin-Jumat pukul 15.30, dan pukul 18.30. Sedang di hari Sabtu-Minggu ada tiga pertunjukan, yaitu pukul 13.30, 15.30, dan 18.30.

Selain aksi dinosaurus dan robot, di tempat yang sama juga ada beberapa wahana, seperti virtual reality dan robot show interactive. “Ada pula Drone Show di panggung utama Atrium,” ujar Kukuk F Suharno, dari Lenmarc Mall Surabaya.

Pentas dinosaurus yang berlangsung hingga 2 Juli 2017 itu memang disajikan untuk menyambut libur Idul Fitri 1438 Hijriyah dan libur sekolah. “Bagi mereka yang tidak bisa keluar kota, bisa nikmati liburan dan bermain di wahana tersebut. Orangtuanya bisa berbelanja, anaknya tetap asyik bermain,” kata Kukuk.