Roboboat Barunastra, Robot T anpa Awak Karya Mahasiswa ITS Siap Berlaga di AS, ini Keunggulannya

Roboboat Barunastra saat diuji coba di Kampus ITS, Jumat siang (16/6/2017).

SURYA.co.id | SURABAYA - Roboboat karya mahasiswa ITS ini luar biasa. Selain tanpa awak, robot kapal canggih ini mampu menjelajah dan mengatasi rintangan dengan daya akselerasinya.

Robot kapal karya ITS ini siap menaklukkan Daytona Beach, Amerika Serikat (AS). Robot ini mereka beri nama Roboboat Barunastra.

Bahkan protype kapal untuk kemajuan dunia maritim ini siap menyabet gelar Juara dunia.

Jumat (16/6/2017) siang tadi, Roboboat itu diujicobakan.

"Kami bermimpi karya kami bisa diakui internasional dengan menyabet juara di AS," kata M Galih Ghafara, ketua Tim Barunastra ITS sebelum bertolak ke AS tadi siang.

ITS akan mengikuti kontes dan adu kecanggihan kapal tanpa awak dalam AUVSI 10th International Roboboat Competition (IRC). Kompetisi ini akan digelar pada Sabtu (17/6/2017) di AS.

Kompetisi diselenggarakan Association for Unmanned Vehicle Systems International (AUVSI) Foundation ini akan digelar selama lima hari, yakni pada 20 – 25 Juni 2017.

Pada AUVSI ICR tahun sebelumnya, Tim Barunastra ITS berhasil menyabet juara III dan mendapat penghargaan Best Speed and Maneuverability.

"Kami Optimistis bersama tim generasi Roboboat kelima ini bisa juara. Kami kerahkan yang terbaik demi bangsa," kata mahasiswa Teknik Sistem Perkapalan ITS ini.

Namun untuk juara dunia diperlukan perjuangan keras. Terutama mengalahkan tim tua. Rumah AS. Namun tim yakin bahwa ITS minimal tiga besar.