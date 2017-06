Bu Risma Ngabuburit di Eks Lokalisasi Dolly

SURYA.co.id | SURABAYA - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menghadiri acara ngabuburit bersama warga Putat Jaya, Kecamatan Sawahan atau yang lebih akrab dengan sebutan gang Dolly, Jumat (16/6/2017).

Acara ini merupakan salah satu rangkaian dari Dolly Saiki Fest yang diresmikan awal bulan Mei kemarin.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, diadakannya acara buka bersama sebagai bentuk pendekatan dan memberi semangat bagi warga setempat agar di bulan Ramadhan terus membenahi diri sehingga ke depan kehidupan mereka menjadi lebih baik.

“Maju terus pantang mundur ketika mendapat cobaan, ingat Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya,” kata Risma.

Selain itu, lanjut Risma, warga di sekitar eks lokalisasi dolly sudah berubah. Artinya, kehidupan warga lebih sehat dan lingkungan sekitar ikut sehat khususnya bagi anak-anak.

Diharapkan dengan nuansa baru di gang dolly, lahir potensi muda yang dapat menorehkan prestasi akademis maupun non-akademis bagi Indonesia khususnya surabaya.

“Caranya, kami tekan mereka di sektor pendidikan formal, kami menyadarkan dan mengajak anak-anak untuk berbenah agar mau kembali ke sekolah, bahkan ada yang kuliah. Ditambah lagi kampung dolly telah dijadikan sebagai kampung literasi baca dan wisata,” ujar Risma dalam acara yang juga dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Didik Farkhan.

Lebih lanjut, ketika dimintai keterangan terkait kampung dolly yang dinobatkan sebagai kampung literasi baca dan wisata, menurutnya banyaknya kegiatan di eks lokaliasi membawa dampak positif bagi warga khususnya anak-anak.

“Warga sekarang sudah sangat mengerti dan paham bahwa kini kampungnya menjadi tempat wisata dan bisa dijual. Oleh karenanya, warga secara terus menerus mempercantik setiap sudut kampungnya,” ujarnya.

Usai memberi sambutan, Risma membagikan hadiah kepada 30 peserta lomba cerpen yang diadakan Universitas Institut Sepuluh November (ITS) dengan tema: cerpen goes to kampung.

Pada kesempatan ini Risma bersama Didik Farkhan membagikan hadiah kepada 3 pemenang lomba cerpen terbaik. Masing-masing pemenang mendapatan hadiah berupa trofi, uang pembinaan dan e-money dari bank BRI. Sementara 20 peserta lainnya mendapatkan uang pembinaan.