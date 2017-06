VIDEO - Dinosaurus Berkeliaran di Taman Lenmarc Mall Surabaya

Reportase: Pipit Maulidiya

Surya.co.id | SURABAYA - Menyambut libur sekolah, Lenmarc Mall Surabaya menyuguhkan wahana bermain unik Robot vs Dinobot The Last Fight di lantai atrium mal.

Wahana ini dibuka mulai besok, Jumat (16/6/2017) sampai Minggu (2/6/2017).

Tak hanya bisa dimainkan, Robot dan Dinobot akan menampilkan atraksi menarik, seperti dancing, memberi makan dino, foto, dan meet and greet.

Humas Lenmarc Mall Kukuk Soeharno menuturkan, wahana ini khusus bagi keluarga yang tidak ingin berlibur jauh dari rumah, karena masih bulan puasa.

"Tiket Senin sampai Jumat kami banderol Rp 50.000 dan Rp 75.000 saat Sabtu dan Minggu. Kami juga memiliki pertunjukan penuh aksi robot dan dinobot di jam 15.30, 18.30 dan jam 13.30, 15.30, dan 18.30 untuk setiap hari Sabtu dan Minggu," jelasnya, Kamis (13/6/2017).