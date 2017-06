Okupansi 100 Persen, Lanjut Sediakan Co Working Space di Spazio dan Praxis

SURYA.co.id | SURABAYA - Trend bekerja secara community di ruang bersama atau yang biasa disebut co working space berhasil menarik para pelaku industri kreatif untuk memanfaatkannya.

Okupansi sub co Tiera, co working space yang dikembangkan PT Intiland Development Tbk, yang sudah satu tahun operasional, mampu memcapai 100 persen.

"Karena itu, mulai awal bulan Juni 2017 ini, kami sediakan ruang di Spazio untuk sub co Spazio dan nantinya juga ada co working space di proyek Praxis," jelas Sinarto Dharmawan, COO/Vice President PT Intiland Development Tbk, Kamis (15/6/2017).

Secara bisnis, diakui Sinarto kontribusi co working space sangat kecil, namun trendnya cukup besar.

Apalagi bisa mendukung produk apartemen, perkantoran dan commercial area yang ada di proyek-proyek properti Intiland group.

Sub co Spazio, merupakan co working space yang terdiri atas 14 ruang office kecil, dan ruang bersama dengan kapasitas 20 seat.

Layanan yang diberikan mulai dari jaringan internet yang cepat, serta tempat yang nyaman.

Setelah buka mulai 1 Juni lalu, sudah ada dua perusahaan start up yang masuk sebagai membership bulanan. Salah satunya Good News From Indonesia.

"Juga ada dari Singapura, dan memang trend co working space berasal dari luar negeri, salah satunya dari Hongkong," tambah Harto Laksono, Direktur Marketing Intiland.

Sementara itu, terkait dengan produk landed house, apartemen, office dan commercial area Intiland di Surabaya, Sinarto mengungkapkan tahun 2017 ini sedang proses penyelesaian pembangunan.

Beberapa ditargetkan selesai di tahun 2018, antara lain properti perumahan di Graha Natura, Spazio Tower dan The Praxis, berupa apartement, office, hotel, dan commercial area.

Untuk Spazio Tower ditargetkan November 2017 sudah topping off.

"Saat ini memang pasar properti sedang turun, tapi kami sudah berjualan sejak dua tahun lalu, sehingga tidak banyak jualan, tapi memang terus berjualan, terutama landed house yang pasarnya terus tumbuh," jelas Sinarto.

Hal itu terlihat saat Intiland menggelar pameran Mei Fair lalu, yang berhasil membukukan transaksi penjualan hingga Rp 120 miliar untuk semua proyek di wilayah Surabaya.

"Dari nilai transaksi itu, sekitar 60 persennya adalah landed house. Jadi di tengah pasar yang lesu, kami masih punya strategi produk yang pasarnya masih tumbuh," tandas Harto Laksono.