Program Promo Penjualan PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM), Diskon Dan Potongan Harga Hingga Jutaan

Salesman menjelaskan Program diskon New Honda CBR150R ke konsumen

SURYA.co.id | SURABAYA - Saat tepat bagi masyarakat Jatim untuk membeli motor baru, PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM) selaku distributor sepeda motor Honda wilayah Jatim dan NTT sedang menggelar program promo spesial penjualan melalui jaringan penjualan di Jatim. Program promo penjualan ini sangat menguntungkan, sebab diskon dan potongan harga diberikan untuk pembelian motor Honda.

"Kami berharap dengan program promo ini dapat membuat masyarakat Jatim makin memantapkan pilihannya terus memilih dan memakai sepeda motor Honda sebagai alat transportasi. Sebab harga bekas sepeda motor Honda lebih tinggi dan irit juga bengkelnya ada di mana-mana," ujar Dendy Seant selaku Marketing Director PT MPM distributor motor Honda Jatim.

Promo penjualan ini berlaku untuk pembelian New Honda Supra GTR 150 dan New Honda CBR150R. Program promo New Honda CBR150R berupa diskon mulai Rp 1 juta. Program ini khusus bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil), BUMN (Badan Usaha Milik Negara), mahasiswa dan pelajar, dengan pembelian cash maupun kredit. Promo spesial penjualan ini berlaku dari bulan Juni sampai akhir Juli 2017.

"Kami berharap dengan adanya program ini dapat meningkatkan penjualan di segmen ini sebesar 15 - 20 persen," ucap Dendy Seant.

New Honda Supra GTR 150 program promo berupa potongan harga mulai Rp 500.000. Berlaku untuk umum atau semua konsumen dengan pembelian cash maupun kredit.

Jangan sampai ketinggalan program spesial ini biar gak nyesel. Segera datang ke dealer Honda terdekat di seluruh Jatim dan beli motor Honda Supra GTR 150 atau All New Honda CBR150R

New Honda CBR150R

Konsep 'Total Control' yang diusung New Honda CBR150R memberikan handling yang mudah di segala jenis jalan. Ditambah torsi melimpah menambah New Honda CBR150R gampang dan nyaman diajak bermanuver dalam penggunaan sehari-hari di perkotaan atau lalu lintas yang padat.

Desain New Honda CB150R terlihat agresif yang berorientasi pada kecepatan, disertai garis bodi yang tegas dan aerodinamis. Bagian depan New Honda CBR150R tampil lebih rendah dan ramping. Memberi pandangan lebih bebas bagi pengendara dan merasa lebih dekat dengan jalanan.

Panelmeter lebih ramping dilengkapi indikator digital yang mudah dilihat dan Aeroplane Fuel Cap, serta All LED System semakin mempertegas karakter racing yang agresif.

Keseluruhan desain New Honda CBR150R tidak semata-mata hanya untuk tampilan yang lebih baik. Kemudahan dipakai bermanuver karena bobot ringan dan massa diarahkan ke titik pusat sehingga handlingnya lincah.