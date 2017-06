Disebut Selingkuh dan Sering Bohong pada Atalarik Syah, Tsania Marwah Kaget, Katanya. . .

SURYA.co id - Video pengakuan sopir Atalarik Syach yang mengungkapkan jika Tsania Marwa bercerai karena punya pria lain, belakangan ini bikin heboh.

Di video itu, Tsania juga disebut-sebut kerap berbohong kepada Atalarik Syach hingga akhirnya menggugat cerai.

Mendengar tuduhan perselingkuhan itu, Tsania Marwa terkejut bahkan geram.

Pengacara Tsania, Busro Sapawi mengatakan semua yang diungkapkan sopir Atalarik Syach tersebut tak benar.

"Dia kaget, terus bilang darimana dia (sopir) tahu saya begini, saya begitu, enggak mungkin itu. Memang dibantah dan semacam marah Marwa karena sopir itu enggak tahu apa-apa, ya asal ngomong," ungkap Busro Sapawi, Selasa (13/6/2017).

Menurut Busro Sapawi, ada hal yang sebetulnya tak bisa diungkapkan ke publik tentang penyebab perceraian Tsania Marwa dan Atalarik Syach.

Pengacara Tsania itu juga menjelaskan soal isu orang ketiga sama sekali tak ada di materi persidangan.

"Secara umum sudah dibantah semuanya, kalau secara materi hukum pengakuan itu enggak ada, aneh kan? he he he. Marwa enggak mungkin sejahat itu," tutur Busro Sapawi.

Tsania Marwa menggugat cerai karena merasa tekanan batin hidup berumahtangga selama lima tahun menikah dengan Atalarik Syach.

Sementara itu, sidang lanjutan cerai keduanya akan digelar 20 Juni mendatang. (Firli Athiah Nabila)

Berita ini sudah tayang di nova.grid.id dengan judul : Tsania Marwa Kesal Dengar Pengakuan Sopir Atalarik Syach soal Dituduh Selingkuh