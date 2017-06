Mau Daging Sapi Gratis? Lihat Video ini

SURYA.co.id | SURABAYA - Sebuah start up baru, ProteinQu by Ternaknesia.com menggelar kegiatan menarik selama Bulan Ramadhan. Mereka memberikan daging sapi segar secara gratis bagi masyarakat yang bersedia membaca Al Quran di kantor mereka. Jalan Pucang Anom 5, nomor 3, Surabaya.

Dalu Nuzlul Kirom, CEO Ternaknesia.com menuturkan tersedia 200 kg daging bagi masyarakat yang bersedia.

"Siapa saja boleh datang ke kantor lami dan mengaji. Ketentuannya bagi yang baca Al Quran, 2 juz kita berikan imbalan setengah kilo (0.5 kg) daging sapi segar. Sementara bagi yang setor bacaan al quran (penghafal Al Quran), 1 juz kita berikan imbalan 1 kg daging," jelasnya, Selasa (13/6/2017).

Dalu menambahkan waktu yang disediakan mulai pukul 08.00 sampai 15.00 WIB. Kegiatan ini menurutnya adalah bagian dari cara mereka memperkenalkan diri kepada masyarakat.

"Selain karena memang momennya pas, bulan Ramadhan. Kami sosialisasikan bahwa di Surabaya ini sudah ada sebuah start up yang menyediakan daging segar hasil ternak lokal. Kami juga melayani free ongkir. Ini kami luncurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak sempat belanja daging di pasar," tambahnya.