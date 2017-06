Di Balik Wajah Blasteran, Artis Cantik ini Ternyata Memiliki Pemahaman Islam yang Kuat

SURYA.co.id - Di balik wajahnya yang blasteran, artis cantik Angelice Simperler ternyata memiliki pemahaman tentang Islam yang cukup kuat.

Beberapa waktu lalu, artis yang pada 9 Juli mendatang berusia 31 tahun ini mengunggah tentang HR. al Bukhari, bab Dzikrul Malâikah, nomor 3037.

"Dinarasikan Abu Hurairah, Nabi Shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jika mencinta seorang hamba, Allah menyeru kepada Jibril, “Sesungguhnya Allah mencinta fulan, maka cintailah ia.” Jibril pun mencintanya, lalu dia menyeru penghuni langit, “Sesungguhnya Allah mencinta si fulan, maka cintailah ia” mereka pun mencintanya, kemudian ia pun diterima di bumi.” [HR. al Bukhari, bab Dzikrul Malâikah, nomor 3037]" tulis Angelica yang kini bermain di sinetron Nadine.

Dan belum lama ini, anak pasangan Gustav Simperler yang berdarah Austria dan Lies Hartiningsih yang asli Tegal itu menulis tentang keikhlasan di akun instagramnya.

"Sedih memang jika ada yang menghina atau mendzalimi kita.

Marah, sedih, kecewa, sakit hati, kesel.

Setelah curhat ke mami (mommy/ ibuku), katanya justru kita harus bersyukur di dzalimi apalagi di bulan Suci Ramadhan ini.

Jangan pernah sedih terhina dihadapan manusia (ga penting). tapi sedihlah kalau terhina dimata ALLAH (bencana).

Bersyukur apapun Rezeky yang kita milliki saat ini, yang penting jalan yang Ridhoi Allah.

--------------------------------------

Yang perlu kamu pelajarin itu gimana caranya "ikhlas" walaupun sulit.

Bismillah," tulis artis yang kerap bermain di FTV ini.

Netizen yang baru kali pertama melihat unggahan ini pun kaget membaca tulisan Angelica yang sebelumnnya dikira non muslim.

qyuathenan: alhamdulilah... baru tau klw kmu muslim... aku taunya kamu cantik aja...

Sementara teman-teman Angelica banyak memberikan motivasi untuk tetap ikhlas dan tegar.

agungkristope: belajar ikhlas memang sulit....jgn patah arang untuk selalu belajar....

suryasantosayoga: Ubah hinaan menjadi motivasi untuk membuktikan bahwa dirimu tidak seperti yang orang lain pikirkan @angelicasimp

mikeethan1: U know what, orang2 semacam itu brarti ga pantes kenal sama kita. They're just a typical of a low persons. Ga ada yang bener2 tau tentang kita, no one...ever

ramli_: angelica_simp@angelicasimp Yang sabar karna allah sangat syang pada hambanya yang selalu sabar dan ikhlas dalam menghadapi permasalahan yang menimpanya,apa lagi pada bulan berkah ini ujianya bertambah,namun tandanya Allah sayang dan ingin kita agar jadi jauh lebih baik kedepanya....