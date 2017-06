Aktor Donny Kesuma dan Istri ke Luar Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bekasi, Bercerai?

SURYA.co.id - Rumah tangga aktor senior Donny Kesuma dan Yuni Indriyati di ujung tanduk.

Setelah sebelumnya sang istri curhat perilaku buruk Donny di media sosial, kali ini keduanya kepergok berada di Pengadilan Agama, Bekasi.

Dalam foto yang diunggah akun gosip @Lambe_Turah tampak Donny dan Yuni ke luar dari ruang mediasi PA Bekasi.

"Haaahhh...

Serius babang mau cermei?

Semoga mediasinya berjalan lancar ya bang

Hengpon jadul siap menunggu di tkp untuk mediasi kedua," tulis akun ini.

Diberitakan sebelumnya, rumah tangga keduanya memang sedang bermasalah akhir-akhir ini.

Yuni mengaku kalau suaminya selalu diikuti wanita lain.

Perempuan yang ia sebut selalu mengekor suaminya pergi kemanapun hingga jadi benalu dalam rumah tangganya.

Curhatan dari ibu tiga putra ini jadi perbincangan hangat di media sosial, karena berani mengungkapkan isu perselingkuhan suaminya.

"Karma well known where the address to go...just wait & see! Utk manusia benalu yg selalu mengekor kemana suami saya pergi....

Malu lah dg perilaku mu!!! Jangan jd orang munafik..tdk sesuai dg quote2 yg sok agamais...sering2 bercermin..