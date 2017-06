VIDEO - Arema FC Kalah dari Perseru Serui, Aremania Tuntut Aji Santoso Mundur

SURYA.co.id | MALANG - Arema FC gagal meraih kemenangan kala menjamu Perseru Serui di Stadion Gajayana, Malang, Sabtu (10/6/2017).

Tim Singo Edan hanya mampu bermain imbang 0-0 menghadapi Perseru Serui.

Hasil tersebut membuat Aremania kecewa. Mereka meluapkan kekecewaan dengan menuntut pelatih Arema FC Aji Santoso mundur dari kursi pelatih Arema FC.

Setelah pertandingan Aremania langsung menumpahkan kekecewaan dengan meneriakkan chant yang menuntut Aji mundur.

"Aji out, Aji out, Aji out," teriak Aremania.

