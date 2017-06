Kawal Jenazah Julia Perez, Luna Maya Ucapkan: 'Kamu Hebat Pe!'

SURYA.co.id - Artis Luna Maya menyimpan kepedihan mendalam atas kepergian sahabatnya, Julia Perez.

Luna yang berada di rumah sakit Cipto Mangunkusumo dan ikut mengantar di dalam mobil jenazah menuliskan curhatannya di akun instagram.

"My Dear @juliaperrezz hari ini aku nganter km ke rumah peristirahatan terakhir km, di mobil jenazah aku mikir, mikir betapa kuat nya km, kamu hebat pe! Aku sedih tapi di satu sisi iklas Karena mungkin menurut Allah udah saat nya km pulang. Berakhir sudah penderitaan km. Kita di sini bakal kangen ketawa km, canda km, curhatan km. You Will be missed jupe," tulis Luna Maya di akun instagramnya.

Seperti diketahui, selama ini Luna cukup dekat dengan Jupe. Dia bahkan rela antre selama 12 jam untuk menyumbangkan darah ke Jupe meski akhirnya dibatalkan karena dia baru saja melakukan vaksin.

Sejumlah netizen yang membaca curhatan Luna ini rame-rame mengucapkan bela sungkawa.

atiksoedjijo: Semoga jupe husnul khotimah dan diampuni semua dosa2nya..dilapangkan kuburnya..diterima islam dan ihsan nya..Aamiin

samber.galap: Caption nya bikin sediih @RIPJUPE

rahadian_059: Allahummaghfirlaha warhamha wa’aafihi wafu’anha,, karena umur manusia tidak ada yg tahu ya @lunamaya