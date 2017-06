Serunya Liburan Bareng Rainbow Dash dan Pinkie Pie

Rainbow Dash dan Pinkie Pie dari serial My Little Pony dan tokoh Play-Doh menghibur anak-anak di Atrium Pakuwon Mall Surabaya, Minggu (4/6/2017) malam.

SURYA.co.id | SURABAYA - Menikmati liburan tak harus ke luar kota. Sebab sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Surabaya sudah mengagendakan aneka kegiatan yang pasti menarik untuk mengisi liburan sekolah.

Salah satunya adalah Pakuwon Mall. Sejak 30 Mei lalu pusat perbelanjaan di Surabaya Barat ini mengemas acara berlabel The World of Imagination.

Ada banyak pilihan permainan bisa dilakukan di area Fashion Atrium Lantai LG Pakuwon Mall ini. Diantaranya adalah Play-Doh.

Beberapa meja disiapkan untuk media anak-anak bermain adonan dalam bentuk plastisin ini. Area mainan dengan bahan semacam tanah liat ini aman karena di sekelilingnya diberi pagar sehingga hanya anak-anak yang sedang bermain yang masuk area tersebut.

Keasyikan anak-anak ini berubah jadi riuh ketika di panggung tampil kuda raksasa yang tubuhnya berwarna-warni.

Dua karakter animasi Rainbow Dash dan Pinkie Pie dari serial My Little Pony ini beriringan keluar dari balik tirai.

Tak cuma ada tokoh My Little Pony, ada pula sosok Play-Doh ikut memeriahkan suasana. Anak-anak usia PAUD dan Taman Kanak-Kanak ini makin riuh ketika si kuda terbang, Rainbow Dash dan si Pinkie Pie mengajak menari dan bernyanyi.

“Saya suka karena mereka lucu! Sayang nggak boleh naik kuda itu,” kata Niken Srikandi sambil menunjuk kedua kuda yang masih berputar-putar di panggung.

Niken sedikit terhibur ketika orangtuanya mengajaknya foto bersama kedua kuda raksasa tersebut. Anak-anak lain pun punya kesempatan yang sama usai pementasan My Little Pony yang berlangsung sekitar 30 menit.

“Si Bimbie ini malah sudah dua kali minta ajak kemari. Dia memang paling suka pada kuda Pink itu. Karena memang lagi libur jadi saya bisa penuhi keinginannya ketemu dan foto bareng lagi,” ucap Winkie Sulistyo saat antre foto bareng Rainbow Dash dan Pinkie Pie.

Pentas My Little Pony dan Play-Doh bisa dinikmati setiap hari Rabu-Jumat. Untuk jadwal Meet Greet setiap Rabu-Kamis pukul 16.00. Sedang di hari Jumat-Minggu, kesempatan Meet & Greet bisa lebih banyak yaitu pukul 14.00, 16.00, dan 19.00.

Aksi My Little Pony dan Play-Doh ini bisa dinikmati hingga 11 Juni mendatang. Sambil menanti Meet & Greet, pengunjung dapat mengikuti berbagai My Little Pony Activities dan Play-Doh Workshop.