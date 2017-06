Ngabuburit di Pool Garden, Nikmati Menu Buka Puasa sambil Beramal

SURYA.co.id | SURABAYA - Menikmati acara buka puasa di Hotel Fairfield by Marriott Surabaya pasti berbeda dengan tempat lainnya. Tak hanya pilihan menu yang bervariasi yang tersaji di Kava Restaurant.

Atmosfer santap buka puasa ini terasa lebih bernuansa romantis karena restoran hotel bintang empat ini berada di ketinggian lantai lima. Sehingga tamu bisa menikmati panorama sore hari bertepatan dengan saat matahari tenggelam di ufuk barat.

“Panorama kota Surabaya barat yang dipercantik oleh senja yang merah merona layak untuk didokumentasikan sambil menikmati ngabuburit,” kata Kus Andi, Marcomm Manager Hotel Fairfield by Marriott Surabaya

Komposisi menu makanan di hotel ini perpaduan cita rasa tradisional dan internasional. Ditambah lagi dengan pilihan tajil beraneka macam gorengan, kurma, kue manis serta olahan es campur yang bisa diracik sendiri sesuai isian yang diinginkan.

Menunya pun dibuat berbeda setiap harinya, mulai dari salad segar, aneka sup seperti Sup Bangkong, Sup Bening, Gulai Kambing, Sup Sayur Jawa. Juga ada hidangan inti yaitu aneka nasi seperti nasi goreng, nasi putih, nasi kebuli, nasi merah, dan nasi jagung.

Pilihan lainnya adalah olahan Arabian Food seperti Lentil Soup, Chicken Biriyani dan Bebek Masak Kurma.

Ada juga menu Live Cooking yang patut dicoba seperti martabak, Roti Mariam, Cwie Mie, dan Carang Goyang.

Ragam aneka menu pembuka dan menu utama itu bisa ditambah hidangan penutup seperti Es Puter dan irisan buah segar.

Seluruh sajian kreasi juru masak Kava Restauran tersebut bisa diperoleh hanya dengan harga Rp 119.000 net.

Yang tak kalah penting adalah, Rp 5.000 dari biaya yang dibayarkan tamu ini akan disumbangkan untuk panti asuhan yang tersebar di Surabaya.

“Jadi tak akan rugi untuk berbuka puasa di Hotel Fairfield by Marriott Surabaya, bisa menikmati menu yang lezat ditemani dengan senja yang cantik sekaligus beramal,” ucap Kus.

Selama bulan Ramadhan ini Hotel Fairfield by Marriott Surabaya juga mengeluarkan promo menginap dengan harga spesial Rp 532.000++. Harga tersebut sudah termasuk sarapan pagi/ sahur untuk dua orang, diskon 20 persen untuk harga paket buka puasa dan diskon 15 persen untuk laundry.

“Ngabuburit santai menunggu waktu berbuka puasa bersama rekan bisa dilakukan semakin asyik karena bisa dinikmati di pool garden yang sekelilingnya membentang pemandangan kota Surabaya,” kata Kus.