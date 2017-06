Momen Ramadan dan Lebaran Diharapkan Meningkatkan Penjualan Smartphone

SURYA.co.id | SURABAYA - Penjualan ponsel pintar ( smartphone) yang melambat sejak awal tahun 2017 ini, membuat pedagang dan produsen smartphone mamanfaatkan moment Ramadan dan Lebaran untuk meningkatkan penjualannya.

Irwan Haryanto, owner Apollo, mengatakan, momen Ramadan dan Lebaran, selalu ada peningkatan penjualan ponsel.

"Apalagi moment ini ada peningkatan uang yang beredar di masyarakat. Sebagai salah satu barang yang sudah menjadi bagian dari gaya hidup, membeli ponsel baru saat Ramadan sudah menjadi trend rutin," jelas Irwan, Kamis (8/6/2017).

Peningkatan penjualan ponsel di moment Ramadan dan Lebaran diprediksi hanya sekitar 10 hingga 15 persen. Tidak begitu besar, karena di sepanjang triwulan I tahun 2017, penjualan hampir menurun hingga 30 persen.

Optimisme penjual diikuti produsen ponsel brand besar pasar Samsung.

"Kami optimis penjualan naik di bulan Ramadan dan Lebaran ini hingga 30 persen. Seri-seri baru di segmen menengah dan premium menjadi andalan kami untuk menggairahkan pasar," jelas Adi Purnomo, Area Sales Manager Divisi IM/HHP Samsung Jatim.

Seri Samsung yang paling banyak merajai di pasar adalah seri J dan A, untuk segmen menengah yang harganya berada di kisaran Rp 2 juta hingga Rp 4 juta.

Selain brand Samsung, ponsel brand baru atau yang familiar dijual lewat online, Infinix, tak kalah agresif dalam menggairahkan pasar ponsel. Salah satu strategi brand asal Hongkong, yang sejak dua tahun lalu, masuk di pasar Indonesia lewat situs penjualan online ini, menambahkan layanan purna jual di Surabaya.

Eko Susanto, Country Marketing Manager Infinix Mobility lndonesia, mengatakan, pihaknya mengembangkan bisnis Pusat Layanan Perbaikan yang merupakan jawaban atas permintaan para pelanggan setia Infinix di Surabaya.

“Infinix datang dengan rencana jangka panjang dalam setiap keputusan bisnisnya. Pembukaan Pusat Layanan Perbaikan Infinix-Caricane ini didasarkan atas besarnya porsi pasar smartphone di Surabaya. Kami berharap konsumen dan X Fans mendapatkan kemudahan dalam memperbaiki smartphone mereka dengan layanan baru yang kami sediakan seperti layanan perbaikan secara tatap muka (face to face services), Pick Me Up Service dan The PROtection khusus bagi pengguna lnfinix Zero 4 dan Zero 4 Pius," kata Eko Susanto.

Face to face service merupakan layanan baru One Day Service yang diperuntukan bagi pengguna yang memiliki mobilitas tinggi dan sangat tergantung pada keberadaan smartphonenya.

Layanan ini juga untuk menjaga transparasi dan mempercepat waktu perbaikan dengan memperbaiki unit yang bermasalah di hadapan pemiliknya.

"Pick Me Up Service merupakan layanan perbaikan unit smartphone yang diambil langsung oleh petugas infinix dari kediaman pengguna layanan untuk menjawab kebutuhan pengguna yang memiliki kesibukan sehingga tidak dapat mengunjungi Pusat Layanan Perbaikan," jelas Eko.

Layanan purna jual ini juga akan memperluas jangkauan Pick Me Up Service yang sebelumnya hanya berpusat di Jakarta.

Ahmad Faisal, Intinix Carian Service Manager, mengatakan program program Pick Me Up Service dan The PROtectron merupakan awal dari ekspansi layanan purna jual kami baik dalam bentuk program dan pusat layanan.

"Kedua layanan ini membutuhkan waktu pengerjaan lebih lama dan bukan merupakan One Day Service,” jelas Faisal.