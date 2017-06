Wajah Puteri Anggun C Sasmi Selalu Disensor Pakai Stiker, Ada Apa dengan Kirana?

Anggun C Sasmi

SURYA.co.id - Di Indonesia ini siapa yang tak mengenal penyanyi Anggun C Sasmi.

Penyanyi berjenis kontralto tebal ini telah mengibarkan nama Indonesia di jagad hiburan internasional.

Anggun telah menembus pangsa musik Eropa dan Amerika serta menyandang sejumlah penghargaan prestisius seperti "Chevalier des Arts et Lettres" dari pemerintah Perancis, "The Cosmopolitan Asia Women Award" pada tahun 2000 serta "The Women Inspire Award" pada tahun 2002.

Meski kini Anggun bukan lagi berkewarganegara Indonesia, tetapi sosoknya tidak bisa lepas dari nama Indonesia.

Selain masih berkecimpung di dunia hiburan tanah air, dalam keseharianya Anggun pun masih menonjolkan ke-Indonesiaannya.

Bahkan untuk menamai anaknya, dia memakai Bahasa Indonesia yakni Kirana Cipta Montana Sasmi.

Kirana adalah buah cinta Anggun dengan penulis Perancis Cyril Montana.

Kirana lahir pada 8 November 2007 dan kini sudah beranjak remaja.

Di beberapa kesempatan Anggun mengunggah fotonya bersama anak gadisnya itu.

Hanya saja, dia selalu menutupi wajah anaknya itu dengan stiker.