Operasi Pasar Pemkab Gresik Belum Berhasil Turunkan Harga Bawang Putih

SURYA.co.id | GRESIK - Operasi pasar yang digelar Pemkab Gresik belum bisa menekan harga bawang putih.

Hal ini setidaknya terlihat di pasar Baru Gresik. Meski hampir seluruh harga kebutuhan pokok terbilang stabil, namun harga bawang putih masih tinggi, yakni Rp 47 ribu per kilogram.

Harga kebutuhan pokok di pasar Baru Gresik Jl Gubernur Suryo, Gresik masih stabil. Namun, tidak pengaruh operasi pasar murah, buktinya harga komoditi bawang putih masih mahal.

"Rata-rata harga kebutuhan pokok masih stabil. Beras, gula, minyak. Hanya bawang putih yang masih Rp 47.000 perkilogram," kata Arif Kurniawan alias Erik, pedagang pracangan di Pasar Baru Gresik sekaligus pengurus paguyuban, Minggu (4/6/2017).

Untuk komoditas lainnya, berdasarkan pantauan di sana, harga beras masih berada di kisaran Rp 9.000 - Rp 11.000 per kilogram, telur leghorn Rp 20.000 per kilogram, gula pasir curah Rp 12.000 per kilogram, ayam potong Rp 30.000 per kilogram, dan daging sapi kualitas bagik Rp 95.000 per kilogram.

Seperti diberitakan, Pemkab Gresik yang menggandeng Asosiasi Pedagang Padi, Jagung, dan Kedelai (Pajale), menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga Sembako. Dalam operasi pasar ini, bawang putih dijual Rp 28.000 per kilogram dan Rp 20.000 per kilogram, dan gula pasir Rp 11.500 per kilogram.

"Dalam waktu dekat nanti Karang Taruna Kabupaten Gresik juga menggelar pasar murah. Sehingga harga kebutuhan pokok masih stabil sampai hari Raya Idul Fitri," kata Ika Ana Fatkhul Hidayat Ketua Karang Taruna Kabupaten Gresik. (Sugiyono).