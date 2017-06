Ayu Ting-ting Terkapar Sakit Perut, eeh. . . Netizen Malah Sebut Sakit Hati karena. . .

SURYA.co.id - Pedangdut Ayu Ting-ting saat ini sedang sakit.

Dalam video yang beredar di media sosial tampak Ayu tengah berbaring sambil menahan sakit di perutnya.

Syifa, sang adik menjelaskan jika kakaknya sedang sakit perut bawah.

"Kakinya dinaikin karena berdiri gak bisa, sakit katanya," ujar Syifa dalam video yang diunggah di akun gosip @Lambenyinyir.

Tampak beberapa orang sedang menunggui Ayu di sebuah kamar sehingga tampak penuh sesak.

"Tetangga sebelah lagi sakit. Sakit perut bawah katanya. Gws mbak att," tulis akun @Lambenyinyir.

Postingan ini langsung diserbu haters Ayu yang nyinyir dengan sakit yang diderita Ayu.

Tidak sedikit yang menduga itu hanya drama Ayu untuk menarik perhatian Raffi Ahmad setelah belum lama ini bisnis baru Nagita Slavina berkembang di kota kelahiran Ayu, Depok.

Ada juga yang mengatakan kalau ayu sedang sakit hati.

hyukjaeshi: Sakit perut soalnya gigieatcake lebih ngehits skrg di depok dan sekitarnya

rizqiakbargumilar: Karma is on the way

chuba_chae: Ragu sakit perut, bis yg di pegang dada...kayaknya sih sakit hati wkwkkw

surya_alsa: Kurang kurangin dosa, biar cepet sembuh

rinicsamsudin: sakit hati

yulia_agustina7: Sakit cz raffie opening bisnis sm bini sah

dyandrasuprianto: Sensasi hhhh...ngomong aj kalau pingin diperhatiin sm si rapi...kasian ni