Urus IMB Cukup di Kecamatan, Empat Jam harus Jadi

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Usai meluncurkan program pengurusan Izin Mengurus Bangunan (IMB) Delivery ternyata masih ada fitur layanan yang patut diketahui warga Surabaya. Pasalnya layanan membuat IMB saat ini sudah bisa beres hanya dalam waktu empat jam.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKPCKTR) Eri Cahyadi mengatakan sebelumnya pengurusan IMB dilakukan dengan datang langsung ke Siola. Saat-surat keterangan retribusi daerah (SKRD)-nya sudah keluar maka pengaju akan membayar di bank atau membayar langsung di Siola.

Jika IMB-nya sudah jadi maka orang tersebut mengambil surat IMB-nya ke Siola. Nah pelyanan saat ini sudah diubah dan pengaju bisa mengurus di kecamatan.

"Kalau sekarang beda, IMB pelayanannya sudah ada di masing-masing kecamatan. Dia cukup datang ke kecamatan dengan membawa syarat dan ketentuan langsung kecamatan," ucap Eri, Kamis (1/6/2017).

Dikatakan Eri, waktu yang dibutuhkan dari mulai mengurus dan memasukkan berkas hingga IMB jadi hanya membutuhkan waktu empat jam saja di kecamatan.

Asalkan ukuran tanahnya sudah pas, maka pemkot akan mengeluarkan SKRD. Selanjutnya pengaju melakukan pembayaran dan IMB sudah bisa tercetak.

"Pengukuran di lapangan tetap kita lakukan dan timnya kita buat di kecamatan. Kita turunkan lima orang dari kantor pusat ke kecamatan, begitu ada yang mengajukan dia akan langsung turun mengukur dan hasilnya dikiri via wa ke petugas kecamatan," telas alumnus ITS ini.

Dari laporan pengukuran yang terbilang cepat itu, maka petugas juga bisa bekerja cepat. Toh dalam satu kecamatan wilayah cakupannya tidak terlalu luas. Kecamatan Jambangan misalnya. Wilayah cakupannya adalah Kebonsari dan Ketintang.

"Asal pengaju langsung membayar kita akan langsung keluarkan SK IMB-nya, insyaallah empat jam kelar. Tergantung waktu pe.bayarannya," ulasnya. Jika pengaju tidak mau menunggu, petugas akan mengantarkan ke rumah warga tersebut tanpa dipungut biaya.

Menurutnya, petugas di kecamatan dipastikan siap. Sebab jika dilihat dari data UPTSA di Siola, rata-rata per hari pengaju IMB ada sebanyak 70 orang. Namun jika dibagi per kecamatan maka jumlahnya tidak sampai sepuluh per hari.

"Sebenarnya malah saya inginnya membuat sistem layanan seperti e-tilang. Jadi IMB diantarkan ke rumah pemohon dan dia bayar di rumah ke petugas yang mengantarkan," ulas Eri.

Akan tetapi jika dikalikan per hari tujuh sampai sepuluh orang per kecamatan maka biaya yang akan disetor ke petugas akan cukup banyak. Ia masih khawatir akankah ada kepastian tidak ada kebocoran dalam sistem ini.

"Tapi masih saya pikirkan dulu. Sebab uangnya kan juga tidak sedikit, apalagi kalau ukuran rumahnya besar," pungkasnya.