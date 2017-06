Mau Buka Puasa dengan Menu Pasta Jancuk? Di Sini Tempatnya

SURYA.co.id | SURABAYA - Jika Anda penggemar pasta, perlu coba menu yang satu ini. Yohanes, Chief de partie Rich Palace Hotel Surabaya khusus menyiapkan menu baru, Pasta Jancuk.

Untuk olahan pasta ini Chef Yohanes menghadirkan spaghety yang dikombinasi dengan rajangan cabe hijau. Agar tambah nikmat, ditambahkan ikan salmon sebagai lauknya.

“Saya coba menu fusion western,” kata Chef Yohanes.

Rasanya? Dijamin penikmat Pasta Jancuk ini bakal berkeringat karena rasa pedas yang ditimbulkan dari olahan pasta ini.

Selain Pasta Jancuk, selama bulan Ramadhan juru masak Rich Palace menyajikan sedikitnya 20 item menu yang berganti setiap harinya. Menu spesial lain yang jadi andalan hotel yang berlokasi di Jl Hr Muhammad 269 Surabaya ini adalah kambing guling dan sate.

Program menu buka puasa yang tersaji di Emerald Restaurant lantai 5 Rich Palace Hotel ini banyak variannya, mulai cemilan (takjil), Indonesian Food, serta berbagai macam makanan penutup seperti es campur dan pudding.

“Ada menu seperti ayam betutu, telur balado, rawon sapi, ikan bumbu bali serta spesial carving menu seperti kambing guling, dan ayam panggang,” beber Chef Yohanes.

Ada pula aneka sayuran dan gorengan untuk makanan pembukanya. Beragam menu yang bisa dinikmati dengan konsep all you can eat itu dipatok dengan harga Rp 120 ribu net per-pax.

Menu buka puasa ini bisa ditemui setiap hari dari pukul 17.00 – 21.00 sampai 25 Juni mendatang.

“Jika memesan 7 hari sebelumnya, tamu bisa mendapatkan diskon 20 persen. Setiap harinya ada live music yang akan menemani tamu sambil menyantap menu buka puasa,” ucap Fiki Yusuf, Marketing Communication Rich Palace Hotel Surabaya.

Menurut Fiki, Emerald Restaurant hanya bisa menampung 150 pax. Namun, jika ada rombongan dalam jumlah besar, bisa pula menggunakan area poolside.

”Kami juga menyediakan tempat private untuk tamu yang ingin menikmati bersama teman dan keluarga di lantai 6 serta di Top Floor lantai 28,” ujarnya.