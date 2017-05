Lurah pun seperti Pemimpin Perusahaan

SURYA.co.id | - Menggeliatnya pembangunan di Tiongkok, plus clustering budidaya pertanian, memungkinkan desa-desa di Negeri Tirai Bambu itu ikut berkembang. Itu setidaknya terlihat pada Desa/Kelurahan Dayingjie, di bagian selatan Kota Yuxi, tetangga Kunming, ibu kota Provinsi Yunnan.

Desa ini sangat kaya, karena punya puluhan unit bisnis yang pendapatannya dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga. Surya.co.id bersama delegasi media Jatim berkesempatan mengunjungi desa kaya ini sekaligus mewawancarai lurahnya yang punya posisi seperti pemimpin perusahaan.

Untuk menuju desa ini, perlu menempuh jarak 100-an km dalam 2,5 jam dari pusat kota. Karena infrastruktur jalan di Tiongkok sudah memadai, perjalanan ke desa yang berpenduduk 5.478 jiwa ini pun lancar.

Di gerbang desa, kami disambut Wakil Kepala Desa/Wakil Lurah Yan Wei bersama perangkat desa lainnya. Kami lalu diajak ke beberapa ruangan. Salah satu ruangan cukup luas berisi foto-foto besar menggambarkan geliat Desa Dayingjie, sejak masa miskin hingga masa-masa sukses. Juga ada foto-foto yang menggambarkan dulu rumah warga masih kumuh, hingga foto-foto rumah warga yang kini tergolong mewah, semua didesain seragam tiga lantai.

“Dulu, rumah warga sangat sederhana. Setelah kami mampu mengelola unit-unit bisnis, mulai perkebunan tembakau, pabrik bahan bangunan, pabrik pengolahan makanan, hotel, properti, hingga pengelolaan tempat-tempat wisata yang kami beli dengan dana desa, maka keuntungan bisnis itu dikembalikan kepada warga. Jadi, ini bisnis kolektif, yang keuntungannya dinikmati secara kolektif,” kata Yan Wei.

Ingin tahu berapa sekarang pendapatan perkapita warga imbas dari keuntungan bisnis desa? “Sekarang pendapatan per kapita warga sekitar 27.000 yuan (CNY) per tahun,” kata Wei. Jika dikurskan, 27.000 CNY setara Rp 54 juta/tahun dengan kurs 1 CNY Rp 2.000, atau Rp 4,5 juta per bulan.

Yan Wei menjelaskan, kini ada 28 unit bisnis dikelola desa ini di bawah kepemimpinan Lurah dan Yan Wei. Untuk operasional 28 unit bisnis itu kini desa mempekerjakan 6.600 orang, 2.000 di antaranya warga desa setempat. ’’Kami juga menyerap tenaga kerja dari luar desa,’’ ujar Wei.

SUKSES - Wakil Lurah Dayingjie, Yan Wei memberi penjelasan perihal kemajuan desanya dengan latar belakang rumah warga yang dibangun seragam tiga lantai. (foto: surya/farhan effendi)

Miskin Turun Temurun

Yan Wei mengisahkan, sejak Tiongkok merdeka tahun 1949, hingga tahun 1970/awal 1980-an, warga Desa Dayingjie diliputi kemiskinan turun-menurun. Ini diperparah sulitnya bahan makanan, air bersih, infrastruktur jalan rusak, dan rumah-rumah warga yang tak layak huni.

“Bahkan, pemuda desa ini cari istri saja susah,” kata Wei sembari menunjuk foto-foto besar yang memperlihatkan miskinnya warga ketika sebelum tahun 1980-an.

Angin perubahan mulai berembus ketika terjadi reformasi ekonomi di Tiongkok pada 1979. Memasuki 1980-an, desa mulai ikut menggeliat. Dipandu para pimpinan Partai Komunis Tiongkok di level-level resort, mulailah warga desa ikut dilibatkan mengelola unit usaha desa.