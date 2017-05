El Rumi Ulang Tahun, Seperti Ini Doa Maia Estianty, Bikin Netizen Baper

SURYA.co.id - Ahmad El Jallaludin Rumi atau yang akrab dengan El Rumi merayakan ulang tahunnya yang ke-18, Selasa (30/5/2017).

Maia Estianty yang sangat perhatian dan sayang kepada El, mengucapkan selamat dan juga doa untuk El.

Seperti yang terlihat pada unggahan foto di Instagram Maia.

Dalam foto tersebut Maia memberikan keterangan foto sebagai berikut.

Maia Estianty mengucapkan selamat ulang tahun pada El Rumi (Instagram)

"Happy Birthday untuk kecintaanku @elelrumi ke 18 taun... Semoga semakin sukses dan sholeh, jadi manusia yg hebat dan panutan banyak orang."

Maia terlihat merangkul putra keduanya yang lagi berulang tahun itu.

Netizen turut memberikan komentar dari foto unggahan Maia tersebut.

Akun ranirosan berkomentar, "Happy brithday El.. semoga makin sayang sama bunda."

"Senengnya lihat mom and son ini," tulis akun tria61198.

Akun agustiensolihah menambahi, "Ya ampuuun kayak ade kakak banget... HBD ya kak El sayaang... WYATB."

"Hbd El, wish u all the best ya," tulis akun adelahanaya.

Berita ini sudah tayang di Grid.id dengan judul : El Rumi Ulang Tahun, Ini Harapan Maia untuk El, Netizen Pun Ikut Komentar