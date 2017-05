Lihat. . . Ada yang Aneh di Foto Keluarga Artis Glenn Alinskie ini, Coba Temukan!

SURYA.co.id - Sekilas tak ada yang janggal di foto kebersamaan keluarga Glenn Alinskie ini.

Di foto ini Glenn tampak kompak bersama sang istri, artis Chelsea Olivia dan anaknya, Nastusha.

Di antara mereka ada saudara Glenn, Michael Alinski yang saat itu baru saja melangsungkan proses pertunangan dengan Sheryl Fausta.

Keduanya tampil ceria dengan senyum mengembang di bibir masing-masing.

"We are the brothers and sisters together as friends. Ready to face whatever life sends.

Happy engagement once again to bro Mikey @michaelalinskie and sista Elie @sherlyfausta," tulis Glenn di caption fotonya.



Tetapi bukan netizen kalau tidak cermat melihat momen itu.

Mereka tidak fokus pada yang tampak di depan, tetapi bayangan yang ada di kaca di belakang foto keluarga ini.

Ya, di kaca itu tampak Glenn dan Michael harus berlutut untuk mendapatkan pose terbaiknya.

Penampakan ini cukup menarik karena dilihat sekilas, keduanya tampak seperti berdiri sambil membungkukkan badannya di sofa.



Netizen pun ramai mengomentari keanehan itu.

desimaulidia93: Kok jadi salah fokus ya ke kaca,akakakakk @glennalinskie

putriwdyh: Dari kaca keliatan perjuangan untuk mendapatkan foto

ani.purwati96: coba liat kaca dibelakangnya

jistyamoo: Salfok gaya nya ka @glennalinskie sama @michaelalinskie dikaca nungging gitu gaya nya hahaha

_faadiilaa_: Salfok sama yg dikaca wqwqwqwq

srikho: Kirain berdiri eh liat kaca ternya posenya lucu hahahaha

kiki_lie: jadi fokus kekaca liatnya..haha