Telkom Bidik Lima Sektor Strategis Sekaligus di Jatim untuk Layanan ITC

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melakukan courtesy visit dan penandatanganan nota kesepahaman tentang penyediaan solusi layanan Information and Communication Technology (ICT) dengan lima institusi yang terkait sektor strategis di Jatim.

Lima institusi itu adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), PT Pakuwon Jati, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan PT PAL Indonesia.

Direktur Enterprise and Business Service Telkom Dian Rachmawan, saat berada di ITS, menyebutkan bahwa kebutuhan solusi layanan Telkom yang dapat menjadi enabler terhadap peningkatan rangking Webometrics bagi ITS menuju World Class University.

"Langkan ini mendapat sambutan positif oleh Rektor ITS, Prof Joni Hermana dan kami siap memberikan layanan ICT yang handal," kata Dian.

Kerjasama itu, ditandai dengan penandatangan MoU pada akhir pekan lalu.

Setelah dari ITS, Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Infrastruktur dan Layanan ICT juga dilakukan untuk Project Pakuwon Jati oleh Direktur Enterprise and Business Service Telkom Dian Rachmawan didampingi Executive Vice President Divisi Enteprise Service Telkom Siti Choiriana dan Commercial Director PT Pakuwon Jati, Tbk, Sutandi Purnomosidi didampingi General Manager Tunjungan Plaza, Steviana di East Coast Center Surabaya.

Ruang lingkup kerjasama dengan Project Pakuwon Jati meliputi layanan digital dasar (telepon, internet dan televisi interaktif) serta advances services (konten dan aplikasi); digitalisasi building (smart surveillance, smart security system, smart lighting, energy management system), indoor cellular system dan digital signage; indoor building system (IBS); wifi.id; serta modernisasi jaringan kabel tembaga dengan fiber optik.

Selanjutnya yaitu penandatanganan nota kesepahaman tentang Digitalisasi Bank Jatim oleh Direktur Enterprise & Business Service Telkom Dian Rachmawan didampingi Executive Vice President Divisi Enteprise Service Telkom, Siti Choiriana dan Direktur Bisnis Menengah dan Koperasi Bank Jatim, Suudi, disaksikan oleh Direktur Utama Bank Jatim, R. Soeroso dan Direktur Operasional Bank Jatim, Rudie Hardiono di Kantor Pusat Bank Jatim.

Kemudian Direktur Enterprise and Business Service Telkom Dian Rachmawan bertolak ke Kantor Walikota Surabaya. Dian Rachmawan bersama dengan Walikota Surabaya Ir. Tri Rismaharini membahas kerjasama Telkom dan Pemkot Surabaya dalam upaya untuk mendukung pertumbuhan dan bisnis perbankan daerah serta meningkatkan value bisnis secara berkesinambungan.

“Telkom berkomitmen untuk menjadi IT Strategic Business Partner untuk Pemkot Surabaya, ujar Dian Rachmawan.

Sebagai penutup dari serangkaian kunjungan, Direktur Enterprise and Business Service Telkom Dian Rachmawan melakukan kunjungan ke PT PAL Indonesia. Dian Rachmawan membahas progress project eksisting serta potensi project di PAL dengan Direktur Keuangan PT PAL Indonesia Irianto Sunardi.

"Dengan kapabilitas ekosistem digital terlengkap di Indonesia yang kami miliki yang didukung jaringan fiber optic terpanjang yang menjangkau hingga ke pelosok Indonesia, kami yakin dapat menambah value digital pada institusi dan perusahaan," ungkap Dian.

Selain itu, pihaknya juga menegaskan bahwa Telkom telah bekerja sama dengan beberapa Bank Pembangunan Daerah lainnya melalui penyediaan dan implementasi berbagai solusi layanan ICT seperti T-Money, VPN IP, VSAT IP, ATM Managed Service, Mobil Kas Keliling serta digital marketing seperti DOOH (Digital Out Of Home) dan SMS Blast.

"Telkom juga memiliki solusi digital yang dapat disesuaikan dengan unique needs dari tiap-tiap perusahaan, diantaranya adalah solusi Enterprise Resource Planning, Data Center, Customer Relationship Management, aplikasi nota dinas elektronik, dan solusi lainnya," tambah Dian.

Melalui dukungan berbagai layanan ICT terintegrasi dan handal, Telkom berharap mampu mendorong percepatan digitalisasi sektor-sektor strategis, baik di tingkat daerah maupun nasional, yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas kinerja institusi/perusahaan. Upaya percepatan digitalisasi ini merupakan wujud komitmen Telkom dalam mendukung tekad pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia.