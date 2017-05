Ramadhan 2017 Ini, Kampung Ramadhan Omm Ali Menjadi Tema Best Western Papilio Hotel Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Menjelang datangnya bulan Suci Ramadhan, Best Western Papilio Hotel Surabaya menyiapkan beragam keseruan. Hotel yang terletak di Jalan Ahmad Yani 176-178 Surabaya ini sudah mengemas paket yang menarik bagi para tamunya, tidak hanya paket kamar namun juga paket food and beverage, mengingat kebutuhan masyarakat Surabaya untuk berbuka puasa akan cukup tinggi, apalagi di minggu kedua dan ketiga bulan Ramadhan.





Para tamu Best Western Papilio Hotel Surabaya saat sedang menikmati jamuan (ist)

Mengusung tema Kampung Ramadhan Omm Ali, Best Western Papilio Hotel Surabaya membuka dua buah venue untuk berbuka puasa, yaitu di Mariposa Restaurant dan juga Bantimurung Sky Pool. Di Mariposa Restaurant akan dihadirkan jamuan sebanyak 88 item menu dengan tema 'Around the World Cuisine' , 5 stall dan juga 8 macam minuman yang bisa dinikmati dengan hanya IDR 88,000++ / pax. Sedangkan di Bantimurung Sky Pool, Anda akan bisa menikmati sejuk dan bagusnya pemandangan kota Surabaya sambil menyantap Moroccan Barbeque Buffet kami, ditemani pula oleh 5 stall dan juga 8 macam minuman dengan harga per paxnya adalah IDR 99,000++. Kedua paket ini juga memberikan diskon untuk anak-anak berusia 5-12 tahun sebesar 50% dan juga akan membuat waktu spesial bersama kerabat menjadi lebih menarik dengan hadirnya akustik band di kedua venue tersebut.

Untuk paket kamar, anda bisa menginap selama bulan Ramadhan dengan rate IDR 728,000 di kamar Superior per malamnya. Untuk kamar Deluxe, anda bisa menikmati fasilitas kamar dengan harga IDR 801,500 sedangkan untuk kamar Suite bisa dinikmati di rate IDR 1,626,000 per malam. Untuk rate ini sendiri sudah termasuk sahur untuk 2 orang.

Yang tidak kalah menarik, Best Western Papilio Hotel akan menampilkan sosok Omm Ali sebagai icon di bulan Ramadhan ini. Akan berperan sebagai orang Arab yang di tahun ini singgah ke Surabaya, Omm Ali akan hadir di social media Best Western Papilio Hotel Surabaya, yaitu Instagram, Twitter dan Facebook Fanpage, memberikan fakta unik dan juga kuis yang muncul di social media selama bulan Ramadhan. Sosok ini pun bisa dijumpai ketika para tamu berbuka puasa di Mariposa Restaurant atau Bantimurung Sky Pool. Anda pun bisa mengambil foto bersama Omm Ali dan menandai Instagram Best Western Papilio Hotel di @bwpapiliohotel dengan membubuhkan #RamadhandiPapilio #KetemuOmmAli. Di akhir periode Ramadhan akan diambil foto terbaik untuk bisa memenangkan voucher meningap selama 3 hari 2 malam dari Best Western Papilio Hotel.

Omm Ali sendiri adalah traditional dessert khas Timur Tengah yang bernuansa manis, campuran dari roti, susu, kismis dan juga kelapa muda yang diolah sedemikian rupa oleh Chef Suro Hartoyo. Chef Pastry dari hotel yang memenangkan Traveloka dan juga Agoda Awards di bulan Maret kemarin. Untuk Omm Ali sendiri nantinya bisa Anda nikmati tiap hari pada saat berbuka puasa di Best Western papilio Hotel. (*)