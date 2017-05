Buka Puasa di Hotel Harris Gubeng harus Pesan Seminggu Sebelumnya

SURYA.co.id | SURABAYA - Mau buka puasa dengan konsep prasmanan? Paket yang disajikan juru masak Hotel Harris Gubeng Surabaya mungkin bisa jadi pilihannya.

Ada 120 varian masakan yang siap disajikan di Harris Cafe setiap harinya. Ratusan varian menu yang disuguhkan dalam Paket Al Bazaar Jilid 3 itu beragam, mulai masakan Nusantara, Timur Tengah dan Asia.

Harga yang ditawarkan pada Al Bazaar Jilid 3 ini berkisar Rp 111.000 all you can eat, terdiri dari takjil seperti kurma, manisan buah, aneka gorengan asin dan manis.

Untuk hidangan pembuka ada salad tradisional, salad ala China, salad ala Arab, salad ala Timur Tengah hingga salad buah.

“Buka puasa prasmanan kali ini kami hadirkan variasi menu yang lebih banyak dari tahun sebelumnya dan kami tambahkan pula gerobak-gerobak (food stall) berisi menu Nusantara, Tradisional dan Asia,” kata Stylianos Koureas, General Manager Hotel Harris Gubeng.

Bagi penggemar sup ada pilihan sup tradisional maupun ala China. Juga ada hidangan utama seperti nasi & mie goreng, Tahu Campur Lamongan, lontong balap, nasi campur, Pecel Madiun, Penyetan Suroboyo yang mewakili menu Nusantara.

Ada juga Nasi Biryani dan Nasi Pilaf khas Timur Tengah, menu daging ayam, daging sapi dan daging kambing ala Arab, dan menu ala Asia, hingga kudapan penutup yang diambil dari berbagai daerah di Nusantara, serta beberapa dari daratan Asia, seperti Malaysia, India serta Timur Tengah.

“Pilihan menu itu berganti untuk setiap harinya,” tegas Stylianos Koureas.

Menu andalan terbaru hotel ini adalah Chicken Shawarma, dan Sizling Mongolian Seafood Barbeque. Dan bagi tamu yang ingin hidangan yang fresh, ada pilihan Nasi dan Mie Goreng Jahanam.

“Memasaknya disajikan secara live. Cara ini dilakukan agar pengunjung bisa memilih sesuai keinginan sekaligus jadi hiburan karena diolah dan dimasak para koki langsung di hadapan tamu,” ujarnya.

Menurut Setiawan Nanang, Marketing Communication Harris-POP! Hotels & Conventions Gubeng Surabaya, untuk menikmati menu khusus Ramadan itu tak bisa datang langsung. Tamu harus reservasi terlebih dulu minimal seminggu sebelumnya.

“Sebab banyaknya peminat yang ingin memanfaatkan waktu berbuka bersama di Harris Cafe ini maka reservasi diharapakan satu minggu sebelumnya,” tandasnya.

Diakui pria yang akrab disapa Iwan ini, chef hotel yang berlokasi di Jl Bangka 8-18 Surabaya ini selalu menghadirkan varian masakan yang berbeda.

"Kreasi menu masakan ini perlu dilakukan agar tamu tidak bosan. Selain juga agar tamu dapat sensasi saat menikmatinya, dan kembali lagi," ucapnya.

Pernyataan Iwan ini sangat beralasan. Sebab, di setiap bulan Ramadan hotel dan resto berlomba menawarkan menu spesial bagi mereka yang hendak berbuka bersama keluarga, relasi, maupun staf perusahaan.