Hebat! Pelajar Indonesia Bersinar di Olimpiade Matematika di China

SURYA.co.id | SURABAYA - Sebanyak 24 murid kelas 2 SD - 8 SMP mengikuti Olimpiade Matematika selama empat hari pada tanggal 20-23 Mei 2017 di Xiamen, China.

Luar biasanya, mereka memborong sejumlah medali di ajang itu.

Sebelum berangkat ke ajang yang diberi nama 'International Mathematics Wizard Challenge (IMWiC)' itu, para pelajar yang berada di bawah binaan Klinik Pendidikan MIPA (KPM) itu menjalani karantina di Bogor mulai tanggal 14-19 Mei 2017.

"Selama dikarantina itu mereka diberi pembekalan oleh Raden Ridwan Hasan Saputra dan tim KPM," kata Drs Alimufi Arief MPd, Direktur Labschool Unesa, Jumat (26/5/2017).

Menurut Alimufi, peserta bertolak ke China pada (20/5/2017) dan baru mengikuti kompetisi sehari kemudian di Great Hall China, Xiamen Software Park Hotel.

Kompetisi IMWIC tahun ini diikuti 500 peserta dari 4 Negara yaitu Cina, Filipina, Thailand dan Indonesia.

Kemudian Pada (22/5/2017) telah diumumkan hasil pemenang bertempat di Wanjia Hotel Xiamen.

Berikut daftar nama tim Indonesia Klinik Pendidikan MIPA serta perolehan prestasinya:

*Best Overall Champion Grade Five*

Kanaya Ramadhani kelas 5 SD Labschool Unesa Surabaya

*Medali Emas*

Daffa Atha Arkana kelas 2 SDI Sabililah Malang

Farras Ghani Boryenka kelas 4 SDI Al Azhar 4

Muhammad Zaky Amani kelas 4 SDS Jakarta Islamic School

Sandhya Mahendra Dhaneswara kelas 4 Jakarta Global Islamic School

Kanaya Ramadhani kelas 5 SD Labschool Unesa Surabaya

Wijaksara Aptaluhung kelas 5 SD Labschool Unesa Surabaya

Radif Mohammad Nafi kelas 5 SDI Al Azhar 12 Cikarang

Ahmad Ghazi Nayana kelas 5 SDN Sukadamai 3 Bogor

Aliya Fauziah kelas 5 SD Al Hikmah Surabaya

M. Arif Wibisono kelas 7 SMPI Al Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi

Sahla Syakira Akhmad kelas 8 SMP Insan Cendekia Madani

*Medali Perak*

Arsha Naufal Mauritzan kelas 2 SDI Sabilillah Malang

Khalishah Nayla R kelas 5 Sd Al Hikmah Surabaya

Muhammad Daffa Kelas 5 SD Plus Rahmat Kediri

Adam Omar Munandar Kelas 8 SMPN 115 Jakarta

Cetta Reswara Parahita kelas 8 SMP Al Hikmah Surabaya

*Medali Perunggu*

Pasha Razaka kelas 5 SD Al Azhar 13 Rawamangun

Reyfandi Nawal Pratama kelas 7 SMPN 115 Jakarta

Rafinal Haryokusumo T kelas 7 SMPI PB Soedirman

Meuthia Virdiarosa kelas 8 SMPI Al Azhar Kelapa Gading

*Merit*

Achtya Ramadhyanie kelas 3 SDI Al Azhar 4

Achmad Khosyi' A kelas 7 SMP Muhammadiyah 12 GBK Gresik

Aisha Fitria S kelas 7 SMPN 2 Bekasi

Muhammad Glenshafa F kelas 8 SMPN 11 Jakarta