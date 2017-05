Ucapan Duka Cita Raisa untuk Korban Ledakan di Kampung Melayu. . .

SURYA.co.id - Sejumlah selebritis Indonesia bersuara tentang ledakan bom yang terjadi di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (24/5/2017) malam.

Salah satunya adalah penyanyi Raisa Andriana yang menyatakan duka citanya melalui Twitter.

"Turut berduka untuk para korban ledakan bom di Kampung Melayu. #PrayFor Jakarta," tulisnya pada akun @raisa6690.

Turut berduka untuk para korban ledakan bom di Kampung Melayu. #PrayForJakarta

— Raisa Andriana (@raisa6690) May 24, 2017

Everyone, please stay safe! #PrayforJakarta

— Raisa Andriana (@raisa6690) May 24, 2017

Artis musik Andien Aisyah juga menyatakan dukanya untuk para korban yang jatuh dalam peristiwa tersebut.

"Turut berduka cita kepada korban ledakan bom di Kampung Melayu malam ini," katanya melalui akun @andienaisyah, Rabu malam.

Turut berduka cita kepada korban ledakan bom di Kampung Melayu malam ini

— Andien Aisyah (@andienaisyah) May 24, 2017

Lain lagi dengan Anggun. Ia hanya menuliskan kata "Jakarta" dan menambahkan gambar hati yang merupakan simbol cinta kasih pada akun @Anggun_Cipta.

Ia menambahkan gambar bertuliskan "Terrorism Has No Religion".