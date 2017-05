Wedding melalui Lost in Bloom dan Into the Wood

SURYA.co.id | SURABAYA - Bunga masih layak untuk jadi inspirasi busana yang feminim sekaligus elegan.

Ini yang mendasari Alvera Fashion and Creative menciptakan dua busana prewedding dan wedding dengan tema 'Lost in Bloom' dan 'Into the Wood'.

Kedua busana ini menggambarkan ciri pemakainya, yang cocok digunakan remaja hingga dewasa muda.

Desainer Alvera Fashion and Creative, Idayati menjelaskan, inspirasi dari bunga tak akan pernah habis. Selain karena jadi simbol feminism, kreasi bunga pada busana tetap diminati masyarakat. Apalagi, konsep bunga itu diaplikasikan pada busana pengantin.

"Yang tak kalah penting, tren busana pengantin tahun ini tetap terinspirasi dari bunga," paparnya, belum lama ini.

Dalam busana itu, ada dua jenis model yang dimunculkan. Pada busana 'Lost in Bloom', Alvera merancangnya dengan ciri feminim yang kental. Dia membuat busana dengan warna dusty pink dan model gaun.

Pada bagian atas, dia menggunakan kain brokat atau sutra dengan detil motif dari bunga. Detil motif bunga itu dibentuk dari kain organza (kain seperti kaca) yang menempel dan menyebar pada busana bagian atas.

"Motif bunga dari organza, agar terlihat berkilau dan tak mudah sobek," tambahnya.

Di bagian bawah, rok dibuat memakai kain tille dan lace. Layaknya busana pre wedding dan wedding, ada potongan siluet yang melebar ke bawah. Untuk mempercantik gaun, dibuat kerutan-kerutan pada rok. Yang juga jadi hal berbeda, rok yang dibuat adalah model full clock atau satu lingkaran.

"Ini bukan bold gaun, sehingga menggunakan warna merah muda. Terlihat feminim dan sweet. Makanya, ini cocok dipakai usia 17 tahunan dan bisa digunakan untuk pesta ulang tahun," terangnya.