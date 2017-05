Pemkot Surabaya Obral Sembako Besar-besaran, Catat Jadwal dan Tempatnya

SURYA.co.id | SURABAYA – Melonjaknya sejumlah harga bahan pokok di Surabaya turut diantisipasi oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Mulai Jumat (26/5/2017) mendatang, Pemkot Surabaya akan menggelar Bazar Ramadhan di sepuluh titik secara bergiliran di Kota Surabaya.

Di Bazar Ramadhan ini, warga kota bisa mendapatkan harga bahan pokok dengan harga murah.

Kepala Bidang Distribusi Dinas Perdagangan Kota Surabaya, Surtauli Sinurat mengatakan akan ada banyak bahan pokok yang disediakan dalam bazar ramadhan tahun ini. Di antaranya beras, minyak goreng, gula, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai rawit.

“Awalnya kami juga akan membawa daging. Namun berdasarkan pengalaman tahu lalu minat warga membeli daging itu terbilang rendah. Biasanya kami membaga tiga kilogram, dalam freezer yang laku hanya satu kilogram saja,” ucap Uli. Oleh sebab itu mulai tahun ini, dalam Bazar ramadhan tidak akan ada komoditas daging.

Bazar Ramadhan ini akan digelar di sepuluh titik, yaitu di Kecamatan Gayungan pada 26-28 Mei, lalu di Kecamatan Wiyung pada 29-31 Mei, Kecamatan Sukolilo pada 31 Mei hingga 2 Juni, Kecamatan Sukomanunggal mulai 2 hingga 4 Juni, Kecamatan Bulak pada 5 hingga 7 Juni, serta Kecamatan Benowo pada 7 hingga 9 Juni 2017.

Berikutnya, di Kecamatan Semampir bazar akan digelar 9 hingga 11 Juni, Kecamatan Pakal 12 hingga 14 Juni, Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada 15 hingga 17 Juni 2017, dan terakhir di Kecamatan Tandes akan digelar pada tanggal 12-19 Juni menddatang.

Dalam penyediaan komoditas di Bazar Ramadhan tersebut,pemkot menggandeng PD Pasar Surya untuk memasok barang. Sehingga dijamin harganya juga akan lebih murah dibandingkan di pasar eceran.

“Untuk Bazar Ramadhan kali ini, kami menyiapkan beras sebanyak 15 ton. Untuk minyak goreng disediakan 500 karton, dengan perkarton isi 2 botol. Lalu gula ada sebanyak lima ton, kemudian untuk bawang putih ada satu ton, dan bawang merah ada 1,5 ton. Serta cabai rawit ada sebanyak tiga kuital,” papar Uli.

Sedangkan komoditas untuk tomat dan produk pertanian nantinya akan dipasok oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Meski sudah diplot pasokan bahan pokok yang akan digelontor, namun pihaknya menegaskan bahwa komoditas yang disiapkan bisa berubah. Sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Sementara itu Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya Kota Surabaya Nurul Azza mengatakan, harga bahan pokok selama bazar ramadhan dipastikan akan lebih rendah. Untuk beras ukuran lima kilogram akan dijual dengan harga Rp 45 ribu.

Kemudian untuk minyak goreng akan dijual seharga Rp 15 ribu per liternya. Dan untuk gula akan dijual dengan harga Rp 12 ribu per kilogram. Lalu untuk bawang putih kan dijual dengan harga Rp 45 ribu per kilogramnya dan untuk bawang merah akan dijual Rp 16 ribu per kilogram.

“Antisipasi untuk ramadhan ini, kami menyediakan sampai dua kali lipat dibandingkan operasi pasar ang setiap hari kami gelar di pasar-pasar,” ulas Azza.

Pihaknya menyebut pasokan bahan pokok di Surabaya dipastikan aman. Dan warga tidak perlu melakukan transsaksi di bazar ramadhan secara berlebihan apalagi sampai melakukan penimbunan.