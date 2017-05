Hotel Bidakara Fancy Tunjungan Promo Kamar di Hari Jadi Kota Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Kini di hari jadi Kota Surabaya yang ke–724, Bidakara Fancy Tunjungan Surabaya semakin menunjukan eksistensinya dengan menyediakan promo kamar IDR 724K (Menginap 3 hari 2 Malam) yang berlaku di Bulan Mei 2017 dengan benefit : Welcome Drink upon cek in, Breakfast for 2 person, Free Swimming pool access, Free Wi-Fi, Free Valet Parking. Promo diperuntukkan bagi pengunjung yang datang dan melakukan reservasi langsung/direct ke Hotel Bidakara Fancy Tunjungan Surabaya.

Selain promo kamar IDR 72K di bulan Mei, Anggrek Restaurant yang terletak di lantai 1 Hotel Bidakara Fancy Tunjungan menghadirkan beragam hidangan Indonesia yang dapat memanjakan lidah anda. Yang tidak kalah menariknya, kami juga menyediakan Wedding Package with cash back voucher IDR 1.000.000,- bagi anda yang ingin mengabadikan moment bahagia dengan kekasih tercinta di Hotel Bidakara Fancy Tunjungan Surabaya.